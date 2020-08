नहीं रहे ‘दृश्यम’ के निर्देशक निशिकांत कामत, रितेश देखमुख बोले- तुम्हें मिस करूंगा दोस्त

बॉलीवुड डायरेक्टर निशिकांत कामत नहीं रहे। सोमवार शाम चार बजकर 24 मिनट पर उनका निधन हो गया। यह जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने हैदराबाद स्थित AIG Hospitals के हवाले से दी। साथ ही बताया- निशिकांत Liver Cirrhosis की समस्या से पिछले दो साल से जूझ रहे थे।

वह इससे पहले वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। कामत के निधन पर बॉलीवुड एक्टर और उनके दोस्त रितेश देशमुख ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है- मैं तुम्हें मिस करूंगा दोस्त…। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।

कामत 50 साल के थे। उन्होंने दृश्यम और मदारी सरीखी फिल्में डायरेक्ट की थीं।

Another gloom sets over us today as a dear friend and wonderful person Nishikant moves on to another realm. Your smile, your peaceful demeanour and just you shall be missed my friend. No more suffering Rip. #RIPNishikantKamat

— arjun rampal (@rampalarjun) August 17, 2020