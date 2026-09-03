पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने भारतीय वायुसेना छोड़ दी है। 27 फरवरी, 2019 को नियंत्रण रेखा (LOC) के ऊपर हुई हवाई झड़प के दौरान पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराने के लिए वीर चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्थमान ने भारतीय वायु सेना छोड़ दी है और एक निजी एयरलाइन में शामिल हो गए हैं।

भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान अब क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 के साथ पायलट के रूप में जुड़ गए हैं। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने 31 मार्च को भारतीय वायु सेना छोड़ दी और बाद में क्षेत्रीय विमानन कंपनी FLY91 में शामिल हो गए। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि वर्धमान अगस्त में पायलट के तौर पर एयरलाइन से जुड़े थे। हालांकि, FLY91 के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के बारे में निजी जानकारी एक निजी मामला है और इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अभिनंदन पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ के बाद सुर्खियों में आए थे

अभिनंदन वर्धमान 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई मुठभेड़ के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्होंने उस हवाई लड़ाई में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इसके बाद पाकिस्तान में तीन दिन तक हिरासत में भी रहे थे। उन्हें 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

जिस हवाई झड़प में अभिनंदन शामिल थे, वह भारतीय वायु सेना के मिराज-2000 विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में लक्ष्यों पर हमला करने के एक दिन बाद हुई थी । यह हमला कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के जवाब में किया गया था जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हो गए थे। उस समय अभिनंदन एक विंग कमांडर थे।

वहीं, जिस FLY91 एयरलाइंस में अभिनंदन शामिल होने जा रहे हैं उसने मार्च 2024 में उड़ानें शुरू की थीं। एयरलाइंस अभी 6 एटीआर 72-600 विमानों का बेड़ा चलाती है। एयरलाइंस के दो बेस गोवा और हैदराबाद हैं।

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पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर नारोवाल के सिराज गांव में स्थित मंदिर को कथित तौर पर 21 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया था। इसे लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि सौ साल से अधिक पुराना यह मंदिर भारी बारिश के बाद ढह गया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें