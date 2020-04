कोरोना से जंग! चार साल के बच्चे ने दान किए 971 रुपए, साइकिल खरीदने के लिए जुटा रहा था पैसे

पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी मिसाल देशभर में दी जा रही है। ऐसा ही कुछ किया है। आंध्र प्रदेश के एक चार साल के बच्चे ने। चार वर्षीय हेमंत ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 971 रुपए दान किए। भले ही यह राशि ज्यादा बड़ी ना हो लेकिन हेमंत का दिल बड़ा है।

वह यह पैसे अपने लिए साइकिल खरीदने के लिए जुटा रहा था लेकिन कोरोना की आपदा के बीच उसने यह पैसा लोगों की मदद के लिए देने का फैसला लिया। सोशल मीडिया पर लोग हेमंत की तारीफ कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सात अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि हेमंत ने अपनी बचत टार्डपल्ली में पार्टी कार्यालय में परिवहन मंत्री पेर्नी वेंकटरामैया को सौंप दी। श्री वेंकटरमैय्या ने बच्चे के इस काम की सराहना की और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसे साइकिल गिफ्ट करेंगे।

Andhra Pradesh: A 4-year-old boy Hemanth has donated his savings of Rs 971, with which he wanted to buy a bicycle, to Chief Minister’s Relief Fund in Vijayawada. He handed over the money to state minister Perni Venkatramaiah at YSRCP office in Tadepalli. #Coronavirus pic.twitter.com/L1oc3bTGf3

