Indian Navy: भारतीय नौसेना को मिली पांचवीं Scorpene Class Submarine Vagir, जानें खासियत

Indian Navy ने बताया कि यह एक बड़ी उपलब्धि है कि महज 24 महीने की अवधि में नौसेना को सौंपी गई यह तीसरी पनडुब्बी है।

Indian Navy: पांचवीं स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी 'वजीर' सेना को दी गई (Photo- PTI)

