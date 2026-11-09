दिवाली के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीनों प्रमुख नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास ने लोगों को त्योहार की बधाई दी। तीनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी तस्वीरें भी साझा कीं। इस बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में दिए गए दिवाली भाषण पर सवाल उठाए। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को नकारात्मक बताते हुए कहा कि त्योहार प्यार और खुशियां बांटने के लिए होते हैं ना कि नफरत और बंटवारे की बातें करने के लिए।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वह हिस्सा दिखाया जिसमें पीएम कहते हैं कि कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में ‘दिमागी नक्सलियों’ ने घुसपैठ कर ली है। इसके बाद दीपके ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

‘दिवाली पर प्यार और खुशियों की बात होनी चाहिए’

अभिजीत दीपके ने वीडियो की शुरुआत में सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वह कुछ देर पहले ही बाहर से आए हैं। वहां लोग काफी खुश थे और एक-दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। सभी के बीच खुशियां बांटने का माहौल देखकर उन्हें अच्छा लगा।

Festivals are meant to spread love and happiness, not hatred and division. pic.twitter.com/q1htpbOMtX — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 8, 2026

उन्होंने आगे कहा कि जब देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर दिवाली मना रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं तब प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक भाषणों की तरह नकारात्मक और नफरत भरी बातें कर रहे हैं।

दीपके ने कहा, ”मुझे समझ नहीं आता कि दिवाली के दिन जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, उस दिन यह सब बातें करने का क्या पॉइंट है? आखिर कब तक हम नकारात्मकता और नफरत की बातें करते रहेंगे? हमें करुणा, खुशी और प्यार की बातें करनी चाहिए। प्यार वाली बातें करिए।”

‘त्योहारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए’

CJP संस्थापक ने कहा कि समाज को प्यार, करुणा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि कम से कम त्योहारों के दिन ऐसे बयान और भाषण देने से बचना चाहिए, जिनसे समाज में नफरत फैले।

CJP नेता ने कहा कि समाज को प्यार, करुणा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की जरूरत है। कम से कम त्योहारों के दिन ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों और भाषणों से बचना चाहिए, जिनका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे त्योहार खुशी, प्यार और आनंद बांटने के लिए होते हैं और उन्हें इसी भावना के साथ मनाया जाना चाहिए। कृपया हमारे त्योहारों का राजनीतिकरण न करें। त्योहारों के मौके पर इस तरह के भाषण नहीं दिए जाने चाहिए।

‘आप सभी को क्लेश-मुक्त दिवाली की शुभकामनाएं’, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का तंज

इससे पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “आप सभी को क्लेश-मुक्त दिवाली की शुभकामनाएं।” इससे ठीक एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी की कोच्चि में रैली हुई। इस रैली में अभिजीत दीपके शामिल हुए थे।