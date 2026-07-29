हैदराबाद में एक प्रशिक्षु ((Trainee) आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एम.उदय कृष्णा रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि उन्होंने एक अन्य प्रशिक्षु महिला आईपीएस अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न किया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों हैदराबाद स्थित सरकार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रोबेशनर के तौर पर प्रशिक्षण ले रहे थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रशिक्षु अधिकारी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सीएम चंद्रबाबू नायडू दे चुके एम.उदय कृष्णा रेड्डी को बधाई

एम.उदय कृष्णा रेड्डी आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने 2019 में सेवा से इस्तीफा दे दिया और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण की। कांस्टेबल से आईपीएस तक का उनका सफर तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने 2024 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बधाई दी थी ।

आईपीएस प्रशिक्षु महिला की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रेड्डी ने व्हाट्सएप पर “यौन उत्पीड़न संबंधी संदेश” भेजकर उनका उत्पीड़न किया। 18 जुलाई की शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेड्डी ने अकादमी में अन्य प्रशिक्षुओं के सामने उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह उत्पीड़न 23 जून से चल रहा था। हालांकि, रेड्डी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि रेड्डी ने बार-बार उस पर “किसी अन्य प्रशिक्षु के साथ संबंध” होने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर उसने दावा किया कि ये आरोप “पूरी तरह से निराधार” थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने उसका मोबाइल फोन अनलॉक करवाकर जबरदस्ती उसका निजी फोन एक्सेस किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने “मुझे मेरे निजी संदेश दिखाने के लिए ब्लैकमेल किया”।

शिकायत में कहा गया है कि 9 जुलाई को उसने मुझे रोका और जबरन अपने कमरे में ले गया, मेरे बाल पकड़े और मेरा गला घोंटने की कोशिश की। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि रेड्डी ने शिकायतकर्ता की गर्दन पर चाकू रखा और मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। उसने आगे कहा कि उसने कथित तौर पर 10 जुलाई को फिर से उसके साथ मारपीट की।

पीड़िता प्रशिक्षु ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसने मेरी सहमति या जानकारी के बिना मेरा निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पति को भेज दिया। उसने झूठी और अपमानजनक जानकारी फैलाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

एफआईआर दर्ज होने के बाद कृष्णा रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि मेरे खिलाफ शिकायतें और अफवाहें निराधार और झूठी हैं। मुझे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा।

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