वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स की एलीट CoBRA यूनिट की कमान सौंपी गई है। संजुक्ता पराशर पूर्वोत्तर में अपने काउंटर-इंसर्जेंसी काम के लिए ‘आयरन लेडी ऑफ असम’ के नाम से जाती हैं। उन्होंने CoBRA यूनिट की इंस्पेक्टर जनरल (IG) का चार्ज संभाला लिया है। संजुक्ता पराशर इस स्पेशल जंगल-वॉरफेयर फोर्स को हेड करने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं।

2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं संजुक्ता पराशर

संजुक्ता पराशर असम-मेघालय कैडर की 2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं, जो काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन, फील्ड पुलिसिंग और नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा अनुभव लेकर इस पोस्ट पर आई हैं। CRPF हेडक्वार्टर ने पिछले हफ़्ते नियुक्ति आदेश जारी किया था। संजुक्ता पराशर 1996 बैच के IPS ऑफिसर दानेश राणा की जगह लेंगी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “यह पहली बार है जब CRPF की 10-बटालियन वाली CoBRA को कोई महिला ऑफिसर हेड करेंगी।”

मणिपुर में हथियारबंद हिंसा को रोकने के लिए CRPF ने हाल ही में दो CoBRA यूनिट की तैनाती की थीं। संजुक्ता पराशर की नियुक्ति को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है जब सुरक्षा बल जंगलों, पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती इलाकों और हथियारबंद उग्रवादी ग्रुप से प्रभावित इलाकों में मुश्किल ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

CoBRA कैसे संभालती है मोर्चा?

CoBRA या कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन CRPF के सबसे खास ऑपरेशनल ग्रुप में से एक है। जंगल और गुरिल्ला युद्ध के माहौल में हाई-रिस्क मिशन के लिए बनाई गई इस फोर्स को लंबी दूरी की गश्त, इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन, घात लगाकर हमला करने, जवाबी हमले करने और उन इलाकों में ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जहां इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IeD) एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं।

CoBRA फोर्स को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में माओवादी विरोधी ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, जहां कमांडो घने जंगलों और मुश्किल इलाकों में काम करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि CoBRA के काम के लिए ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत होती है जिनमें फील्ड की अच्छी समझ, ऑपरेशनल समझ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता हो। गृह मंत्रालय (MHA) बटालियन के कमांडो को नक्सलियों के खिलाफ सफल इंटेलिजेंस-बेस्ड जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला ऑपरेशन का क्रेडिट देता है, जिसकी वजह से इस मार्च में देश में माओवादी हिंसा खत्म हुई।

संजुक्ता पराशर का करियर इन जरूरतों को काफी हद तक दिखाता है। असम में अपनी शुरुआती पोस्टिंग के दौरान उन्होंने इंसर्जेंसी-इफेक्टेड इलाकों में काम किया और हथियारबंद मिलिटेंट ग्रुप्स, अस्थिर लॉ-एंड-ऑर्डर सिचुएशन और मुश्किल इलाकों से जुड़े असाइनमेंट संभाले। इन इलाकों में उनके काम, खासकर फील्ड ऑपरेशन्स में उनकी एक्टिव भूमिका ने उन्हें पब्लिक में पहचान दिलाई और उन्हें ‘आयरन लेडी ऑफ़ असम’ का टाइटल दिया गया।

सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुकी हैं संजुक्ता पराशर

काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन्स के दौरान सिक्योरिटी वालों के साथ AK-47 लिए हुए सोशल मीडिया पर संजुक्ता पराशर की तस्वीरों ने पहले भी देश का ध्यान खींचा था। उनके साथ काम करने वालों और देखने वालों ने अक्सर कहा है कि उनकी रेप्युटेशन सिर्फ पब्लिक सोच पर ही नहीं, बल्कि उन इलाकों में लगातार काम करने पर बनी थी, जहां पुलिसिंग के लिए धीरज और टैक्टिकल अवेयरनेस दोनों की ज़रूरत होती थी।

उनकी पहली पोस्टिंग 2008 में हुई, जब उन्होंने असम के मकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम किया। बाद में उन्हें उदलगुरी में पोस्ट किया गया, जहां उस समय बोडो ग्रुप और बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स के बीच हिंसक झड़पें हो रही थीं। इस नियुक्ति से उन्हें सेंसिटिव माहौल में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल पुलिसिंग का शुरुआती अनुभव मिला।

संजुक्ता पराशर के प्रोफेशनल प्रोफ़ाइल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का अनुभव भी शामिल है, जहां उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर काम किया और आतंकवाद, एक्सट्रीमिज़्म और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन को संभाला। इत्तेफ़ाक से असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के IPS ऑफिसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी NIA में काम किया था। वह अब CRPF के DG हैं।

पुलिसिंग में संजुक्ता पराशर के करियर से पहले उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में हायर स्टडीज़ करने से पहले, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। उन्होंने US फॉरेन पॉलिसी में MPhil और PhD पूरी की।

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