केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों (FCRA Rules) में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले NGO और संगठनों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सोमवार को गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इसमें कंपाउंडिंग पेनल्टी में बदलाव किया गया है और रजिस्ट्रेशन को मकसद के हिसाब से बनाने के लिए नियमों को फिर बदला गया है। साथ ही धर्म बदलने को कई धार्मिक कैटेगरी से साफ तौर पर बाहर रखा गया है।

संगठनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताना होगा सही मकसद

बदले हुए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अब सही मकसद और उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का ज़िक्र होना चाहिए जहां कोई संगठन काम करेगा। साथ ही आवेदक को अपनी गतिविधि सिर्फ पहले से तय शेड्यूल में से चुननी होंगी और मौजूदा संगठन को नए फॉर्म FC-6F में यह बताने के लिए एक साल का समय दिया गया है कि वे कौन सा मकसद और जगह बनाए रखना चाहते हैं।

धार्मिक कैटेगरी में किए गए बदलाव

इस शेड्यूल में धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एजुकेशनल और सोशल हेड के तहत मंज़ूर एक्टिविटी बताई गई हैं। धार्मिक श्रेणी में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, मठों, सिनेगॉग और पूजा की दूसरी जगहों का कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन और मेंटेनेंस के साथ-साथ धर्मग्रंथों, धर्मशालाओं, लंगर और धार्मिक शिक्षा का बचाव शामिल है। धार्मिक कैटेगरी में सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बताई गई गतिविधियों को ‘धर्म परिवर्तन को छोड़कर’ करने की इजाज़त है। यही छूट आदिवासी धार्मिक प्रथाओं के डॉक्यूमेंटेशन और उन्हें फिर से शुरू करने और धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सत्संग, प्रवचन और मेडिटेशन रिट्रीट पर भी है।

एक नियम में कहा गया है कि धार्मिक फिलॉसफी, थियोलॉजी और धार्मिक इतिहास (धर्म परिवर्तन को छोड़कर) की पढ़ाई, डॉक्यूमेंटेशन और बचाव के लिए मदद की इजाज़त है। हालांकि यह भी कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सत्संग, प्रवचन और मेडिटेशन रिट्रीट (धर्म परिवर्तन को छोड़कर) करने की इजाज़त है।

गृह मंत्रालय ने ‘मुख्य अधिकारी’ की परिभाषा को भी बताया है, जिसमें कंपनी डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, HUF के कर्ता और संगठन के मामलों को कंट्रोल करने वाले दूसरे लोग शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के लोगों के अलावा, जिन संगठनों में मुख्य पदाधिकारी के तौर पर विदेशी नागरिक हैं, उन्हें आमतौर पर रजिस्ट्रेशन या पहले से परमिशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें सरकार आदेश देकर छूट दे सकती है।

विदेशी फंड के इस्तेमाल को लेकर नियम

नए नियम विदेशी फंड के इस्तेमाल पर भी कड़ी रोक लगाते हैं। मंत्रालय ने एक नया नियम जोड़ा है जिसमें कहा गया है कि किसी संगठन को रिन्यूअल या कैंसलेशन के लिए उचित गतिविधि करने वाला तभी माना जाएगा, जब उसने पिछले दो वित्त वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपये का विदेशी योगदान इस्तेमाल किया हो। पहले से मंजूरी वाले मामलों में फंड की अगली किस्त तभी जारी होगी जब पिछली किस्त का 75 प्रतिशत खर्च और फील्ड जांच से वेरिफाई हो चुका हो।

फॉर्म में और ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरतें जोड़ी गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट, एक डिटेल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट और संगठन या उसके मुख्य पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए पब्लिकेशन डिटेल शामिल हैं। NGO को उन असली दानदाताओं के बारे में भी बताना होगा, जहां पैसा डोनर-एडवाइज्ड फंड या दूसरे बिचौलिए तरीकों से आता है।

जुर्माने का प्रावधान

अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम की धारा- 8 का उल्लंघन कर प्रशासनिक खर्चों के लिए मिले विदेशी अंशदान के 20 प्रतिशत से अधिक राशि अन्य चीजों पर खर्च करने पर एक लाख रुपये या सीमा से ज्यादा खर्च की गई रकम का पांच प्रतिशत (जो भी ज़्यादा हो) जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं अधिनियम की धारा 8(1) का उल्लंघन करते हुए सट्टेबाज़ी वाली गतिविधियों में विदेशी अंशदान का इस्तेमाल करने पर अब एक लाख रुपये या ऐसी गतिविधियों में निवेश की गई रकम का 30 प्रतिशत (जो भी ज़्यादा हो) जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उससे अर्जित होने वाली 100 फीसदी कमाई भी वसूल की जाएगी।

साथ ही अगर विदेशी चंदा किसी विशेष कार्य के लिए मिला है और उक्त राशि का इस्तेमाल दूसरे चीज में किया जाता है, तो इस्तेमाल की गई रकम का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपये (जो भी ज़्यादा हो) जुर्माना लगाया जाएगा।

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गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की वैधानिक संस्थाएं किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक को देश छोड़ने से रोकने के लिए इमिग्रेशन ब्यूरो को सीधे अनुरोध जारी नहीं कर सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर