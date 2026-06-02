उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ किए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखते हुए इसे उसकी मूल पहचान से जोड़ना आवश्यक है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, “हमने इसके नामकरण का प्रस्ताव कर दिया है। अब इसका नाम फाजिलनगर नहीं होगा। अब हम इसे पावागढ़ के रूप में नई पहचान देंगे। भगवान महावीर के नाम से इस जगह का नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे। भगवान महावीर के नाम पावागढ़ और यहां की संस्कृति से जुड़कर देश और दुनिया के लोग यहां आएंगे।”

स्थानीय परंपराओं और इतिहास से जुड़ा नाम

उनके इस बयान के बाद फाजिलनगर के नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा पावागढ़ नाम स्थानीय परंपराओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्षेत्र को उसी नाम से नई पहचान दी जाएगी।

मालूम हो कि फाजिलनगर कुशीनगर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है और बौद्ध पर्यटन सर्किट के लिहाज से भी यह क्षेत्र खास महत्व रखता है। सरकार का मानना है कि नाम परिवर्तन से क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को और मजबूती मिलेगी। हालांकि, नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद आधिकारिक रूप से फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा।

गौरतलब है कि योगी सरकार पहले भी कई शहरों और स्थानों के नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या और मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर नामकरण इसी क्रम का हिस्सा रहे हैं। अब फाजिलनगर का पावागढ़ के रूप में नामकरण भी इसी कड़ी का नया कदम माना जा रहा है।