मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक पिता अपने 21 वर्षीय बेटे को तड़प-तड़पकर दम तोड़ते हुए सिर्फ देखते रह गए। परिवार का आरोप है कि सरकारी एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे बेटे की मौत हो गई। इस घटना के बाद लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है।

मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बम्हनी थाना क्षेत्र के सुनेहरा माल गांव निवासी 21 वर्षीय अजीत बरैया के रूप में हुई है। वह लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और मंडला जिला अस्पताल में नियमित डायलिसिस करा रहा था।

परिजनों के मुताबिक, 27 जुलाई को अजीत की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उसे बम्हनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा और बेहतर इलाज के लिए मंडला जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

शुरुआत में गैस थी, लेकिन रास्ते में सिलेंडर खाली हो गया

परिवार का आरोप है कि बार-बार यह बताने के बावजूद कि मरीज की हालत बेहद गंभीर है और उसे तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, 108 नंबर वाली एंबुलेंस करीब एक घंटे बाद पहुंची। उनका यह भी कहना है कि एंबुलेंस में शुरुआत में ऑक्सीजन थी, लेकिन रास्ते में सिलेंडर खाली हो गया। इसके बाद अजीत सांस के लिए तड़पता रहा और आखिरकार अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया।

घटना के बाद अजीत के पिता ने अपने बेटे के आखिरी पलों को याद करते हुए रोते-रोते कहा, “मेरा बेटा मंडला पहुंचने तक हर सांस के लिए संघर्ष करता रहा और फिर उसकी मौत हो गई। अगर ऑक्सीजन होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। एंबुलेंस हमारे फोन करने के करीब एक घंटे बाद आई। मैं लगातार कहता रहा कि उसे तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं तो बम्हनी से खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए भी तैयार था।”

परिवार ने यह आरोप भी लगाया कि अजीत की हालत लगातार बिगड़ रही थी, फिर भी उनकी डायलिसिस की तारीख बदलने की मांग नहीं मानी गई। उनका कहना है कि जिला अस्पताल रेफर करने में भी काफी कीमती समय बर्बाद हो गया।

मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव ने इस मौत के कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि डॉक्टरों और राजस्व विभाग के एक अधिकारी वाली इस समिति को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर राहुल नामदेव ने कहा, “बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस के संचालन के लिए सरकार की तय गाइडलाइन हैं। हम जांच कर रहे हैं कि सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। अगर किसी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

अधिकारियों ने बताया कि जांच में सिर्फ मरीज को दिए गए इलाज की ही नहीं, बल्कि 108 एंबुलेंस सेवा के रखरखाव, उसके संचालन और तय प्रक्रियाओं की भी जांच होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि एंबुलेंस रवाना करने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की अनिवार्य जांच की गई थी या नहीं।

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यूपी के गोरखपुर में एक कांस्टेबल ने श्मशान घाट पर 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। गुरुवार शाम 6 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया। और ठीक इसके तीन घंटे बाद, उसकी मां ने एक बेटे को जन्म दिया। जब मां और बहनों ने बच्चे का चेहरा देखा तो वे फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने बताया कि बच्ची की इच्छा थी कि वह इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही एक दरिंदे ने उसकी जान ले ली। इस बीच, पुलिस की जांच में पता चला कि रेप के बाद कांस्टेबल अभिषेक यादव (35) ने बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए और उसे ज़िंदा ही नदी में फेंक दिया। उसका सिर एक पत्थर से टकराया। डूबने और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक