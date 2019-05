विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर उनकी तस्वीर छापने की मांग उठाई है। महासभा ने इसके अलावा कहा है कि वीडी सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह मांग महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने संयुक्त तौर पर की है।

‘नहीं झुठलाई जा सकती सावरकर की सेवा’: ‘पीटीआई-भाषा’ की एक रिपोर्ट में उनके हवाले से इस बारे में कहा गया, “सावरकर ने देश की जिस तरह निस्वार्थ सेवा की थी, उसे कभी भी झुठलाया या नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में नोटों पर उनकी तस्वीर छापकर यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

मोदी ने भी किया याद, किया खास ट्वीटः सावरकर जयंती पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री, बीजेपी के फायरब्रांड फेस और एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वीर सावरकर, बहादुरी, देशप्रेम और मजबूत भारत के लिए दिखाई जाने वाली प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण थे। उन्होंने कई लोगों को देश निर्माण में अपना जीवन लगा देने के लिए प्रेरित किया। मोदी ने ट्वीट संग एक वीडियो भी शेयर किया। देखिएः

We bow to Veer Savarkar on his Jayanti.

Veer Savarkar epitomises courage, patriotism and unflinching commitment to a strong India.

He inspired many people to devote themselves towards nation building. pic.twitter.com/k1rmFHz250

