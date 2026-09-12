Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खराब नेटवर्क सेवा से परेशान ग्रामीणों द्वारा एक टेलीकॉम तकनीशियन को मोबाइल टावर से बांधने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़ित तकनीशियन की पहचान आदित्य भान सिंह के रूप में हुई है। वह गुरुवार को बिंदकी क्षेत्र के हरदौली गांव में मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी शिकायत को दूर करने गया था।

5G नेटवर्क में दिक्कत

इसी दौरान 5G नेटवर्क में लगातार आ रही दिक्कतों से गुस्साए कुछ स्थानीय निवासियों ने उसे जबरन रोक लिया और टावर से बांध दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक ग्रामीण यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है, “जब तक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आकर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकालते, तब तक तकनीशियन को नहीं छोड़ा जाएगा।”

ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में टावर लगे होने के बावजूद पिछले दो सालों से 5G नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब है।

Fatehpur villagers tie Jio employee to tower over poor 5G network💀😭 pic.twitter.com/dokrPZQaii — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 11, 2026

‘पूरे पैसे देने के बावजूद सेवाएं ठप’

इस मामले की जानकारी देते हुए फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, “ग्रामीणों का कहना है कि वे 5G सेवाओं के लिए पूरा रिचार्ज करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुधार नहीं दिख रहा। बिजली होने के बावजूद भी कॉल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं रहती, जिससे दैनिक काम प्रभावित हो रहे थे।”

प्राथमिकी दर्ज, छह आरोपी जमानत पर रिहा

घटना के बाद पीड़ित तकनीशियन की शिकायत पर शुक्रवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान राहुल पटेल (28), सूरज यादव (21), आलोक पटेल (29), योगेंद्र पटेल (36), आलोक यादव (31) और सचिन पटेल (30) के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जमानत दे दी गई है और मामले में आगे की कानूनी जांच जारी है।

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