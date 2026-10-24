नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को बरकरार रखकर पाकिस्तान ने कश्मीरियों को बचाया है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे राजद्रोह और राष्ट्रविरोधी बताया।

अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरियों को केंद्र सरकार से बहुत कम उम्मीद है।

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में नेकां के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ”आपको (जम्मू-कश्मीर के लोगों को) उनसे (दिल्ली से) क्या उम्मीद होगी? क्या आप उम्मीद करेंगे कि वे आपके साथ न्याय करेंगे?” अब्दुल्ला तीन बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी लोग हिम्मत बनाए रखें, ताकि दिल्ली के सामने टिके रह सकें। उन्होंने कहा, ”यदि आपमें यह हिम्मत नहीं होगा, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा नामोनिशान और पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज चुप हैं, क्योंकि दुनिया में इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है और हमारा पड़ोसी लगातार इसके पीछे लगा हुआ है। वह हर जगह जाकर कहता है कि कश्मीर के संबंध में फैसला नहीं हुआ है। यही बात हमें बचा रही है। वरना इनके इरादे नेक नहीं हैं।”

Baramulla, Jammu and Kashmir: National Conference President Farooq Abdullah says, "They are completely independent. When I saw those documents, what can you expect from Delhi? Do you expect them to deliver justice for you? Have the courage to fight, or you will be wiped out, and… pic.twitter.com/izQ2j5p0Ci — IANS (@ians_india) October 24, 2026

मुसलमानों पर ज्यादती का आरोप

अब्दुल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों पर ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा, ”क्या आप देखते हैं कि उनकी मस्जिदें कैसे ढहाई जा रही हैं? उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं! उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं! क्या आप यह सब देखते हैं?” अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कभी भी भारतीय होने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, ”हमने कभी नहीं कहा कि हम भारतीय नहीं हैं। हमने बार-बार कहा कि हमने भारत में विलय किया था… महात्मा गांधी के भारत में, जवाहरलाल नेहरू के भारत में और (मौलाना अबुल कलाम) आजाद के भारत में।”

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ”हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा दौर आएगा, जब केवल सत्ता के लिए… सिर्फ इस कुर्सी के लिए… मुसलमानों और हिंदुओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा।” अब्दुल्ला ने कहा, ”भारत का ताना-बाना नष्ट कर दिया गया। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। लेकिन ईश्वर ने चाहा तो यह दौर भी खत्म होगा। इसका समय आएगा।”

अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो

जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। ठाकुर ने एक बयान में कहा, ”फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान समर्थक बयान राजद्रोह और राष्ट्रविरोधी है तथा ऐसी टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले किसी नेता को पाकिस्तान के विमर्श को राजनीतिक वैधता देते हुए अपने ही लोगों के प्रति देश की मंशा पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यदि अब्दुल्ला पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। ठाकुर ने कहा, ”पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोग पाकिस्तान के कुशासन से आजादी पाने के लिए बेचैन हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान का महिमामंडन करने के बजाय जमीनी हकीकत समझनी चाहिए।”

बीजेपी नेता ने कहा, ”पाकिस्तान ने कश्मीर को आतंकवाद, रक्तपात, भय और अनिश्चितता के अलावा कुछ नहीं दिया है। क्या फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि कश्मीर के लोग इस दर्दनाक इतिहास को भूल जाएं और यह मान लें कि पाकिस्तान उनका रक्षक है?” बीजेपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबलों और आम नागरिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को अक्सर स्वीकार नहीं करता है।

ठाकुर ने कहा, ”पाकिस्तान को कश्मीरियों के रक्षक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता… जम्मू-कश्मीर के लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, न कि राजनीतिक बयानबाजी का एक और दौर, जिससे पाकिस्तान के दुष्प्रचार तंत्र को फायदा पहुंचे।”

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगले हफ्ते के शुरुआती दो-तीन दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और समय मांगा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।