Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हुई हत्या के मामले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अब केंद्रशासित प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की और पूछा क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया है?
दरअसल, न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में आतंकवाद के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, “हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी गई और दो प्रवासी मजदूरों को भी गोली लगी। मैं पूछना चाहता हूं: इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है?”
‘आतंकवाद खत्म हो गया?’
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के दावों की ओर इशारा करते हुए कहा, “आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन अगर यह खत्म हो गया है, तो ये लोग कौन हैं जो ऐसे हमले कर रहे हैं?
सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता ने फारूक ने कहा, “अगर पूरी सीमा नियंत्रण में है, तो ये हमलावर कहां से आ रहे हैं?” इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने इशारों-इशारों में ही अनुच्छेद का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा, “2019 के बाद हमें बताया गया था कि स्थिति बदलेगी, लेकिन क्या आतंकवाद वास्तव में खत्म हो गया है?”
पूर्ण राज्य की मांग का उल्लेख
अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग करके दोनों को ही केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया था। राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद एनसी-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्ज की मांग कर रही है, और विशेष राज्य का दर्ज भी मांग रही है।
इस मुद्दे पर ही अब फारूक अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा, “हम केवल अपने अधिकारों और सम्मान की बहाली की मांग कर रहे हैं।”
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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संगठन में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। बीसएसपी चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्घार्थ को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा ही एक्शन मायावती ने रणधीर सिंह बेनीवाल के साथ भी किया। पढ़िए पूरी खबर…