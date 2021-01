कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को एक शख्स को दबोचा, जो उनके प्रदर्शन में बाधा डालने की साजिश में लिप्त था। किसान नेताओं ने उसी आरोपी को साथ बैठाकर शुक्रवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसी से कथित तौर पर आंदोलन में खलल डालने की साजिश उगलवाई।

नकाबपोश आरोपी ने स्वीकारा कि वह सिंघु बॉर्डर पर रेकी करने आया और उसके गैंग के निशाने पर किसान नेताओं द्वारा 26 जनवरी को निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड थी। आरोप है कि चार किसान नेता को गोली मारने का भी प्लान था और यह हमला 23-26 जनवरी के बीच किया जाना था।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, किसानों की ट्रैक्टर परेड निशाने पर थी। दरअसल, किसान यूनियन के नेताओं ने सिंघु बॉर्डर पर एक शख्स को पेश किया। आरोप लगाया कि चार किसान नेताओं को गोली मारने और आंदोलन में बाधा डालने की साजिश थी। पीसी के दौरान किसान नेता कुलवंत सिंह संधु बोले- एंजेसियों द्वारा किसान आंदोलन को भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

#WATCH | Delhi: Farmers at Singhu border present a person who alleges a plot to shoot four farmer leaders and cause disruption; says there were plans to cause disruption during farmers’ tractor march on Jan 26. pic.twitter.com/FJzikKw2Va

जानकारी के मुताबिक, आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसी बीच, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर कहा- जब सब कुछ विफल हो जाता है, तब तानाशाहों के लिए सच की हत्या ही एकमात्र जरिया बचता है! शायद यह भी फेल हो जाए।

When all else fails, murder of truth is the only way of the tyrants !

Even this shall fail.#FarmersProtests https://t.co/uQFq9r7Qdf

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 22, 2021