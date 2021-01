26 जनवरी से पहले सरकार को ट्रेलर दिखाएंगे किसान, योगेंद्र यादव ने बताया प्लान

कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन को नई धार देने के लिए रोज नई-नई तैयारियां की जा रही हैं। सरकार के साथ पिछले कई दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजे नहीं निकलने से किसान संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा है कि बुधवार से दो हफ्तों के लिए देश जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों के विरोध को पूरे देश में फैलाया जाएगा।

इससे पहले उन्होंने बताया था कि किसान संगठनों ने फैसला किया है कि सात जनवरी से दिल्ली की पूर्वी और पश्चिमी समेत चारों सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को होने वाले आंदोलन के पहले यह एक ट्रेलर होगा।

We have decided that on January 7, we will take out tractor march at four borders of Delhi including Eastern and Western peripheral. This will be a trailer for what lies ahead on January 26: Yogendra Yadav, Swaraj India pic.twitter.com/qvFVDyDeOg

— ANI (@ANI) January 5, 2021