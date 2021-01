गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली थी। इस दिन सुबह के वक्त किसानों का प्रदर्शन तय रूट के मुताबिक ही शुरु हुआ लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते किसानों की ट्रैक्टर रैली अपने रूट से भटक गई। कई जगहों पर तय रूट से अलग प्रदर्शनकारियों ने अपनी रैली निकालने की कोशिश की और इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली पुलिस के साथ कई जगहों पर इनकी झड़प हुई। इस झड़प और संघर्ष की कई तस्वीरें सामने आई हैं। आईटीओ के पास जबरदस्त हंगामा हुआ। यह किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान जमीन पर बैठ गए। जवान कहने लगे कि अगर किसानों को आगे जाना है तो वो उनपर से गुजर कर जाएं।

आईटीओ के पास प्रदर्शनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई और कई लोगों को इसमें चोटें भी आईं। सेंट्रल दिल्ली में आईटीओ के पास से ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें ट्रैक्टर चला रहा एक शख्स दिल्ली पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश करता दिखा। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने सड़क पर दिल्ली पुलिस के जवानों को दौड़ाया। इस हरकत की वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया।

#WATCH Visuals from ITO in central Delhi as protesting farmers reach here after changing the route pic.twitter.com/4sEOF41mBg — ANI (@ANI) January 26, 2021

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

यहां प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी बस में भी तोड़फोड़ की। किसान और दिल्ली पुलिस के जवान के बीच चल रहे इस संघर्ष के बीच दिलशाद गार्डेन के पास से एक तस्वीर सामने आई। यहां दिल्ली पुलिस का एक जवान ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गया। सड़क पर बेहोश होकर गिरे जवान को किसी तरह नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ते देख दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिये।

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ — ANI (@ANI) January 26, 2021

इधर हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली के लाल किले से भी आई। आज के दिन कई प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस गए। अपने-अपने संगठन का बैनर लिये इन प्रदर्शनकारियों के साथ यहां पुलिस की झड़प भी हुई। जो तस्वीर सामने आई है उसमें एक प्रदर्शनकारी लाल किले पर झंडा फहराता भी नजर आय़ा।

