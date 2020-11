किसान करनाल पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि पुलिस ने सड़क बंद कर दी है जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर रोका जाएगा तो भी वह मार्च नहीं रोकेंगे।

Haryana: Farmers gathered in Karnal to protest against farm laws, on their way to Delhi"They have barricaded the roads but we're still going to walk through. The public is facing problems. They shouldn't have closed the road," says a protestor pic.twitter.com/WMzFXI477r