किसान आंदोलन को लेकर राजनीति तो हो ही रही थी अब इसमें हिंदू और मुसलमान का ऐंगल भी लोग ढूंढने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आजतक के ऐंकर रोहित सरदाना लोगों के संदेश पढ़ रहे हैं। एक मुस्लिम ने अपने सवाल में पीएम मोदी को ‘आपका नेता मोदी’ कहकर संबोधित किया तो रोहित ने जवाब दिया कि अगर मोदी आपके नेता नहीं हैं तो निकल ले पतली गली से। उनके इस वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रतीक सिन्हा ने लिखा कि क्या शख्स खास समुदाय से ताल्लुक रखता है, इसीलिए उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।

वीडियो में रोहत सरदाना एक सवाल को पढ़ते हैं जिसमें पूछा गया, ‘किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी उन्हें जेल में क्यों नहीं डालता?’ इसके बाद सरदाना ने कहा, ‘पहली बात तो शौकत अली आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो पतली गली लेकर निकल ले उधर, बगल में। दूसरा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है लेकिन अगर किसान आंदोलन का आड़ लेकर कोई खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसे पकड़ेंगे कि नहीं। या जैसे कि तुम्हारे को शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगाने की छूट दी थी, इधर भी दे दें?’

एक यूजर ने सवाल पूछा, ‘क्या मुस्लिम है इसलिए ऐसी बात की गई?’ प्रतीक सिन्हा ने कहा, ‘यह शख्स नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा है।’ दक्ष नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘अगर कोई देश विरोधी नारे लगाता है तो उसको देश में नहीं रहना चाहिए। इसमें गलत क्या कहा गया है।’

Hello @aroonpurie, @rahulkanwal what action will be taken against this anchor of your channel who uses your platform to ask a fellow citizen to go to Pakistan, or says things like “tumhare ko choot di thi…desh virodhi nare lagane ki” because he belongs to the Muslim community? https://t.co/Tp2e2vibwl

