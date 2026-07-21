प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) के विरोध में मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के हजारों किसान दिल्ली कूच पर निकल पड़े हैं। किसान मंगलवार को राजधानी के किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों के मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली से जुड़े प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया गया है जबकि कई जगह बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, किसानों ने इस बार ट्रैक्टरों की बजाय बसों और निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचने की रणनीति अपनाई है ताकि बड़ी संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हो सकें।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से क्या होगा? क्या है किसानों का कहना?
किसानों का कहना है कि अगर भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लागू हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर देश की कृषि, डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनका दावा है कि विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों के भारतीय बाजार में आने से घरेलू किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जिससे उनकी आय प्रभावित होगी।
किसानों का यह भी मानना है कि इस समझौते से छोटे और सीमांत किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है और उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध क्यों?
किसानों का कहना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते का किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
farmers march live: गुरनाम सिंह चढ़ूनी हिरासत मेंं
भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया गया है जबकि कई जगह बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है।
farmers march live: धारा 163 लागू
इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। दोनों ओर की सड़कों पर कंक्रीट बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है।
FTA के विरोध में किसानों की महापंंचायत
भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के विरोध में किसानों के आज दिल्ली की ओर प्रस्तावित एक-दिवसीय मार्च से पहले शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा सीमा) पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी है।
Farmers March Live: दिल्ली कूच को तैयार हजारों किसान
भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध, दिल्ली कूच पर अड़े हजारों किसान
भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रस्तावित 'महापंचायत' के लिए किसानों के कूच की तैयारी के बीच हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड लगा दिए हैं।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब समेत कई राज्य के किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं
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सुप्रभात! जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली में जुट रहे हैं। इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ...