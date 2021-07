केंद्रीय मंत्री की होनी थी सभा, किसानों ने बैरिकेड पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, पुलिस से झड़प

हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां किसान भारी मात्र में जुटे हैं और तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।

बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवर लाल गुज्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। इस बैठक से पहले किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। किसानों की संख्या को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों को बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है।

डीएसपी ने बताया, ”कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का यहां आगमन था और उनकी बैठक थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने अपील की थी कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे।”

#WATCH | A group of farmers in Haryana’s Yamunanagar jump over the police barricading while protesting against State Cabinet Minister Mool Chand Sharma regarding new farm laws pic.twitter.com/DoTTi8zurx

— ANI (@ANI) July 10, 2021