हरियाणाः राकेश टिकैत से छात्रा ने मंच पर पूछे कई सवाल, जवाब नहीं दे पाये किसान नेता, बाद में छीना माइक

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 101 दिनों से जारी है। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शनिवार को टिकैत ऐसी ही एक महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, तभी एक छात्रा ने मंच पर आकार उनसे कई सवाल पूछे।

हरियाणा के झज्जर जिले के ढांसा बॉर्डर पर टिकैत एक महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक छात्रा मंच पर आ गई और उसने किसान नेता से कई सवाल पूछे। टिकैत के पास छात्रा के इन सवालों का जवाब नहीं था। हालांकि कुछ देर बाद छात्रा से वापस माइक छीना लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

Look at the way All of them PОUNCЕD on her When this Young Girl asked VALID but uncomfortable questions from Dakait pic.twitter.com/RW85Vf7JTM

— Rosy (@rose_k01) March 5, 2021