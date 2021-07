पंजाब कांग्रेस चीफ बन लुधियाना पहुंचे सिद्धू का विरोध, दिखाए गए काले झंडे; प्रदर्शनकारी करना चाहते थे सवाल

पंजाब कांग्रेस के नए चीफ नवजोत सिंह सिद्धू आज लुधियाना के नवांशहर में पहुंचे तो उनका विरोध किया गया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। हालांकि, पुलिस का कहना है कि स्थिति को अनियंत्रित होने से पहले संभाल लिया गया। बल प्रयोग के बगैर प्रदर्शनकारियों को सिद्धू के काफिले से दूर कर दिया गया।

दरअसल, सिद्धू अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लुधियाना के खटकड़कलां के भगत सिंह चौक पहुंचे तो एक किसान संगठन उनसे कृषि कानूनों को लेकर सवाल करना चाहता था। किसान काले झंडे लेकर सिद्धू के काफिले में पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की तो पुलिस अलर्ट हो गई। कांग्रेस नेता भी किसानों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाहते थे। पुलिस ने बीच में पहुंच किसानों को निकाला उसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस का कहना है कि अभी हालात काबू में हैं।

सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने शहीद ए आजम भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इसी दौरान सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही मौके पर किसान संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो किसानों ने जबरदस्ती आगे बढ़ना शुरू कर दिया।

Punjab | Navjot Singh Sidhu, Chief of Punjab Pradesh Congress Committee arrives at Bhagat Singh Marg at Nawanshahr in Ludhiana pic.twitter.com/ClVPmSxJ4R

Punjab | Protests& black flags shown to Navjot Singh Sidhu on his arrival at Bhagat Singh Marg

A Farmers Organisation was protesting against farm laws&wanted to question Sidhu. Congress was on the other side&wanted to avoid clashes. No lathi-charge: Avtar Singh, SHO Banga pic.twitter.com/1leLs8DeZR

