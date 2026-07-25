छात्रों और युवाओं के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री पद के पतन से कहीं ज्यादा है। पिछले 12 सालों में यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार को जन आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। मी टू आंदोलन के मद्देनजर एमजे अकबर के इस्तीफे को भी शामिल करें तो यह दूसरी बार है जब सरकार में किसी मंत्री ने जन दबाव के कारण पद छोड़ा है।

हर एक प्रकरण इस बात की महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि यह शासन सत्ता, वैधता और असहमति को किस प्रकार समझता है। इसका स्वरूप स्पष्ट है, सरकार यथासंभव प्रतिरोध करती है, विरोध की नैतिक शक्ति को यथासंभव लंबे समय तक नकारती है और तभी कदम उठाती है जब दृढ़ रहने की राजनीतिक कीमत आत्मसमर्पण की कीमत से अधिक हो जाती है।

सीएए-एनआरसी

इसका पहला बड़ा उदाहरण नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला, जब सरकार ने प्रस्तावित एनआरसी परियोजना पर सार्वजनिक रूप से अपना रुख नरम करना शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से, यह कैबिनेट के किसी निर्णय को औपचारिक रूप से वापस लेना नहीं था क्योंकि देशव्यापी एनआरसी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। लेकिन राजनीतिक रूप से, संदेश स्पष्ट था।

जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सरकार ने एनआरसी पर कोई फैसला नहीं किया है, तो इसे पीछे हटने जैसा माना गया, भले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार देश भर में इसे लागू करने की बात कही थी और सरकार के इरादे का संकेत देने के लिए बदनाम क्रोनोलॉजी वाले शब्द का इस्तेमाल किया था। असल में इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकार को एहसास हो गया था कि जिस मुद्दे को पहले एक कानूनी-प्रशासनिक कदम के तौर पर पेश किया गया था, वह अब एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन गया है।

किसानों का विरोध-प्रदर्शन

दूसरा अहम मोड़ किसानों के विरोध-प्रदर्शन के समय आया, जब सरकार लगभग एक साल तक अड़ी रही और आखिरकार हार मानकर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। यहां भी स्थिति वैसी ही थी, लेकिन इसका दायरा कहीं बड़ा था। शुरुआत में, सरकार ने इस आंदोलन को आसानी से संभाले जा सकने वाला मामला माना, उसे लगा कि वह प्रदर्शनकारियों से ज्यादा समय तक डटी रह सकती है और उसने इस आंदोलन को भौगोलिक रूप से सीमित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताने की कोशिश की।

लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं हुए और यह विरोध सरकार के अधिकार के लिए एक लगातार और अनुशासित चुनौती बन गया। जब आखिरकार एक साल बाद मोदी ने कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और किसानों से माफी मांगी, तो यह एक दुर्लभ बात थी कि सरकार को समझाने-बुझाने से नहीं, बल्कि दबाव में आकर पीछे हटना पड़ा।

पेपर लीक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

धर्मेंद्र प्रधान और उनके शिक्षा मंत्रालय के पेपर लीक रोकने में नाकाम रहने के खिलाफ हो रहा मौजूदा विरोध-प्रदर्शन अब इस तरह का तीसरा मौका बन गया है। इस बार जो बात अलग है, वह सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, बल्कि आंदोलन का सामाजिक ढांचा और लोगों को एकजुट करने का तरीका भी है। इन विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई किसी खास विचारधारा वाले संगठन या किसी पहचाने जा सकने वाले कमांड स्ट्रक्चर ने नहीं की। ये प्रदर्शन सहज, विकेंद्रीकृत और जानबूझकर नेतृत्वहीन थे।

भीड़ ही इस आंदोलन की आवाज और जरिया बन गई। इससे सरकार के लिए आम राजनीतिक बातचीत के जरिये समस्या को सुलझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी बातचीत आमतौर पर कुछ पहचाने जा सकने वाले नेताओं के साथ होती है जो मोल-भाव कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं या जिन्हें साथ मिलाया जा सकता है।

आंदोलन के संगठनात्मक स्वरूप ने इसे असाधारण रूप से मजबूत भी बनाया। यह शांतिपूर्ण था, फिर भी इसमें बहुत अच्छा तालमेल था। यह ऐसे नेटवर्क के जरिये फैला जिन्हें समझने या जिनका मुकाबला करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। व्यंग्य और हास्य से भरे मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स ने विरोध-प्रदर्शनों को ऐसी सांस्कृतिक ऊर्जा दी जिसका मुकाबला सरकारी संदेश नहीं कर सके।

इस बार क्या अलग था?

पहले के विरोध प्रदर्शनों में बीजेपी अक्सर एक जाने-पहचाने तरीके का इस्तेमाल करती थी, विरोध की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, उसके नेताओं पर हमला करना, गठबंधन को तोड़ना या प्रदर्शनकारियों के थकने का इंतजार करना। इस बार, विरोध की कहानी सरकार के जवाब से कहीं तेजी से फैली और विपक्ष इसका मुख्य इंजन भी नहीं था। यही बात चौंकाने वाली थी।

20 जुलाई को की गई सख्त कार्रवाई से प्रदर्शनकारी डरे नहीं और पीछे नहीं हटे, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हो गया। यह बात भी मायने रखती है। युवाओं का एक ऐसा आंदोलन जो पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जरा भी नहीं घबराता, सरकार के लिए समीकरण बदल देता है। सरकारें आम तौर पर ऐसे संगठनों से बातचीत करने की आदी होती हैं जिन्हें कामकाज में रुकावट, बदनामी या थकान का डर होता है।

लेकिन युवाओं का ऐसा आंदोलन जो संस्थागत अनुशासन के बजाय गुस्से से प्रेरित हो, उसे संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा धमकी या रियायत जैसे आम संकेतों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यहां तक कि जब सोनम वांगचुक ने अपना रुख नरम किया, तब भी प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग जारी रखी। इससे पता चला कि यहां नेतृत्व बिखरा हुआ था और किसी एक व्यक्ति के साथ समझौता करने से जरूरी नहीं कि सड़कों पर चल रहा विरोध शांत हो जाए।

भारतीय जनता पार्टी क्यों अशांत दिखी?

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, इस घटनाक्रम से बीजेपी के विचलित होने का एक और कारण है। सीएए विरोधी प्रदर्शनों या किसान आंदोलन के विपरीत, इस आंदोलन ने पार्टी के अपने सामाजिक आधार से भारी समर्थन प्राप्त किया है।

एक बीजेपी नेता ने कहा, “घोषित विरोधियों के विरोध प्रदर्शन की तुलना में यह राजनीतिक रूप से अधिक खतरनाक है। सरकार उन समूहों के आंदोलन को आसानी से पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज कर सकती है जिन्हें वह पहले से ही वैचारिक रूप से विरोधी मानती है। लेकिन जब छात्र और युवा और ये मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के छात्र हैं, लामबंद होना शुरू करते हैं, तो सरकार असहमति को केवल बाहरी प्रभाव से नहीं देख सकती।”

इस प्रकार, सरकार को एक और अधिक चिंताजनक संभावना का सामना करना पड़ा है कि राज्य के प्रति असंतोष अब विपक्ष के सामान्य गढ़ से आगे भी फैल गया है।

एमजे अकबर का कनिष्ठ विदेश मंत्री पद से इस्तीफा अलग परिस्थितियों में हुआ। सीएए-एनआरसी, कृषि कानूनों या प्रधान के विरोध प्रदर्शनों के विपरीत मीटू आंदोलन सरकार की नीति या वैधता पर लक्षित नहीं था। फिर भी, मोदी के शासनकाल में यह एकमात्र स्पष्ट उदाहरण है जब किसी मंत्री ने नागरिक समाज आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया। यौन उत्पीड़न के आरोपों और मीटू लहर से उत्पन्न दबाव के कारण अकबर का पद अव्यवहार्य हो गया था।

बीजेपी के लिए मुश्किल वाले मुद्दे

कृषि कानून, सीएए और नीट पेपर लीक ने एक तरह से सरकार के बड़े स्वरूप को भी सामने ला दिया है। मोदी सरकार ने अक्सर यह दिखाया है कि वह सत्ता को बहुत अच्छी तरह समझती है। वह जानती है कि एजेंडे पर कैसे हावी होना है, पहल कैसे बनाए रखनी है और राजनीति को ताकत की लड़ाई में कैसे बदलना है।

इसे अक्सर असहमति के साथ निरंतर लोकतांत्रिक जुड़ाव बनाए रखने में कठिनाई होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वाभाविक रूप से असहमति को एक बहुलवादी समाज में निरंतर बातचीत के योग्य विषय के रूप में नहीं देखता है। इसके बजाय, यह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक दबाव राजनीतिक रूप से हानिकारक न हो जाए और तभी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करता है। दूसरे शब्दों में, यह खतरे के प्रति तो संवेदनशील है, लेकिन तर्कों के प्रति हमेशा नहीं।

हालांकि, सरकार के सूत्रों का कहना है कि प्रधान प्रकरण नुकसान को कम करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। सरकार का मानना ​​है कि उसने अपनी व्यापक सत्ता को बनाए रखते हुए तात्कालिक समस्या को हल कर लिया है।

बीजेपी के एक नेता ने कहा, “हमारा उद्देश्य आज के युवाओं में व्याप्त आक्रोश को शांत करना है, हालांकि हमारा मानना ​​है कि इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह छात्रों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा ही किया जाएगा।”

यह भी पढ़ें: 1996 में पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन से नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, ABVP-BJP की राजनीति में बढ़े थे आगे



NEET पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यही वह शख्स हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में तीन दशक पहले एक पेपर लीक को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जो हिंसक हो गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…