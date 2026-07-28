भारत सरकार लगातार दावा करती है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के जरिए करोड़ों किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वे (HCES 2022-23) के आंकड़े एक अलग कहानी कहते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत की खपत तो बढ़ी है, गरीबी घटी है। लेकिन खेती पर निर्भर परिवार पहली बार औसत ग्रामीण परिवार से पीछे रह गए हैं। जनसत्ता की स्पेशल सीरीज आंकड़े बोलते हैं में आज बात भारत के अन्नदाता की। बात इस पर कि आखिर क्यों भारत जैसे कृषि प्रधान जैसे देश में किसान पीछे छूट गए…

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क्या बदला?

करीब दो दशक तक खेती करने वाले परिवारों का मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण औसत से अधिक रहा। लेकिन 2022-23 में पहली बार यह औसत से नीचे चला गया। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषि क्षेत्र की आय खेती की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है।

वर्ष खेती से जुड़े परिवार का MPCE ग्रामीण औसत MPCE 1999-2000 ₹520 ₹486 2004-05 ₹583 ₹559 2011-12 ₹1,436 ₹1,430 2022-23 ₹3,702 ₹3,773

आंकड़ा क्या कहता है?

यह आंकड़ा यह नहीं कहता कि किसानों की आय घट गई है बल्कि यह बताता है कि ग्रामीण भारत के बाकी वर्ग खेती करने वाले परिवारों से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण विकास का फायदा खेती करने वालों की तुलना में गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े परिवारों को अधिक मिला है।

MSP बढ़ी… लेकिन फायदा किसे?

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने धान, गेहूं, दालों और तिलहनों सहित कई फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी की है। सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य दिया जा रहा है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या MSP बढ़ने का लाभ हर किसान तक पहुंचता है? विशेषज्ञों के अनुसार जवाब ‘नहीं’ है।

इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं-

अधिकतर किसान छोटे और सीमांत

देश के लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। इनके पास उत्पादन कम होता है, इसलिए MSP बढ़ने से उनकी कुल आमदनी में सीमित बढ़ोतरी होती है।

MSP का लाभ सीमित

सरकारी खरीद मुख्य रूप से गेहूं और धान जैसी कुछ फसलों तथा कुछ राज्यों तक केंद्रित है। बड़ी संख्या में किसान आज भी अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों को बाजार भाव पर बेचते हैं।

खर्च बढ़ा

खाद, बीज, डीजल, सिंचाई, मशीनरी और मजदूरी की बढ़ती लागत MSP में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खा जाती है।

गरीबी घटी

HCES 2022-23 के आधार पर तैयार अनुमानों के अनुसार ग्रामीण भारत में गरीबी में काफी कमी आई है।

तेंदुलकर पद्धति

2011-12 : 25.7%

2022-23 : 7.2%

रंगराजन पद्धति

2011-12 : 30.9%

2022-23 : 12.3%

यह संकेत देता है कि देश में जीवन स्तर बेहतर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद खेती करने वाले परिवार अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं।

एक और बड़ा संकेत: बढ़ती आर्थिक असमानता?

HCES रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि NSSO के उपभोग सर्वे और राष्ट्रीय आय लेखा (NAS) के निजी उपभोग व्यय के आंकड़ों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।

वर्ष NSSO उपभोग, NAS के प्रतिशत के रूप में 1972-73 94.5% 1993-94 61.9% 2011-12 46.9% 2022-23 47.6%

यह अंतर बताता है कि देश की आर्थिक वृद्धि और लोगों के वास्तविक उपभोग के बीच एक बड़ी खाई मौजूद है। अर्थशास्त्री इसे बढ़ती असमानता, आय वितरण और सर्वेक्षण पद्धति- तीनों के संदर्भ में देखते हैं।

HCES (Household Consumption Expenditure Survey) यानी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO – National Statistics Office) द्वारा कराया जाने वाला एक राष्ट्रीय सर्वे है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि देश के परिवार अपनी आय का कितना और किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं।

क्या बदल रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था?

HCES 2022-23 का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अब ग्रामीण परिवार अपनी कुल खपत का 46.4% हिस्सा भोजन (Food Items) पर खर्च करते हैं। 2011-12 में यह हिस्सा 52.9% था।

इसका मतलब है कि अब ग्रामीण परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मोबाइल, इंटरनेट, कपड़े और अन्य सेवाओं पर पहले की तुलना में अधिक खर्च कर रहे हैं। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है।

आगे का रास्ता

विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल MSP बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि नीति को उत्पादन से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, किसान उत्पादक संगठन (FPO), बेहतर बाजार पहुंच, भंडारण और कृषि आधारित उद्योगों पर अधिक ध्यान देना होगा।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि खेती पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके।

ग्रामीण भारत बदल रहा है। खपत बढ़ रही है, गरीबी घट रही है और गैर-कृषि आय के स्रोत मजबूत हो रहे हैं। लेकिन खेती पर निर्भर परिवार पहली बार ग्रामीण औसत से पीछे रह गए हैं। यानी सवाल अब सिर्फ MSP बढ़ाने का नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि खेती भी उतनी ही लाभकारी बने जितने तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था रिपोर्ट कार्ड खर्च बदला, गरीबी घटी — फिर भी किसान परेशान क्यों? भोजन पर खर्च की हिस्सेदारी घटी 2011-12 52.9% भोजन पर खर्च 2022-23 46.4% भोजन पर खर्च MSP बढ़ी, फिर भी किसान परेशान: 3 वजहें 86% किसान छोटे और सीमांत ↓ खेती की लागत लगातार बढ़ी ↓ MSP पर सरकारी खरीद सीमित क्षेत्रों-फसलों तक ↓ आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं आंकड़े बोलते हैं कृषि परिवार MPCE ₹3,702 ग्रामीण औसत MPCE ₹3,773 ग्रामीण गरीबी 25.7% → 7.2% NSSO/NAS अनुपात 94.5% → 47.6% पहली बार ग्रामीण भारत खाने से ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मोबाइल व ईंधन पर खर्च कर रहा है — फिर भी किसान आय संकट बरकरार जनसत्ता InfoGenIE

NSSO/NAS अनुपात: 50 साल का सफर 1972-73 से 2022-23 तक की गिरावट 50 वर्षों में गिरावट 94.5% → 47.6% लगभग आधा अनुपात 1972-73 94.5% 1977-78 89.6% 1983 75.1% 1987-88 77.6% 1993-94 61.9% 1999-00 56.3% 2004-05 50.2% 2009-10 54.2% 2011-12 46.9% 2022-23 47.6% 1972-73 से 2004-05 तक लगातार गिरावट, उसके बाद अनुपात करीब 47-54% के बीच स्थिर जनसत्ता InfoGenIE

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