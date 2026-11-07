भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षणों के दौरान सैटेलाइट की नजर से बचने की तकनीक में महारत हासिल की थी। आज, पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाने के लिए और सैटेलाइट की पकड़ में आने से बचने के लिए कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मई 1998 में, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई वैज्ञानिकों के नेतृत्व में, भारत ने राजस्थान के पोखरण में शक्ति सीरीज के तहत पांच परमाणु परीक्षण किए। इस दौरान, भारत ने अपनी अहम तैयारियों को अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका के बेहद उन्नत जासूसी सैटेलाइटों की नजर से सफलतापूर्वक छिपाए रखा।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों को अब यह बात समझ में आ गई है कि सैटेलाइट केवल तभी देख सकते हैं जब वे उनके खेतों के ठीक ऊपर से गुजरते हैं। अगर सैटेलाइट के गुजरने के समय के अलावा पराली जलाई जाए तो कई बार इसका पता नहीं चल पाता।

इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऐंड टेक्नॉलजी (iFOREST) ने एक मल्टीसैटेलाइट मॉनिटरिंग प्लैटफऑर्म तैयार कया है। इसके जरिए सैटलाइट से ही पराली जलाने की घटनाएं गिनी जा सकती हैं।

सैटेलाइट सिस्टम खेतों में लगने वाली आग को क्यों नहीं पकड़ पाते?

सामान्य निगरानी में आमतौर पर नासा के टेरा और एक्वा सैटेलाइट पर लगे MODIS सेंसर और सुओमी-एनपीपी और ‘नोआ-20 पर लगे वीआईआईआरएस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सैटेलाइट किसी जगह की लगातार निगरानी नहीं करते, बल्कि पहले से तय समय-अंतराल पर ही वहां की स्थिति देखते हैं।

iFOREST की ‘2025 स्टबल बर्निंग स्टेटस रिपोर्ट’ (पराली जलाने की स्थिति पर रिपोर्ट) के अनुसार, पंजाब में 2024 और 2025 के दौरान पराली जलाने की 90 प्रतिशत से ज्यादा घटनाएं दोपहर 3 बजे के बाद हुईं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा केवल 3 प्रतिशत था। हरियाणा में भी, 2019 से ही पराली जलाने की अधिकांश घटनाएं दोपहर 3 बजे के बाद हो रही हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है। 2021 में यह आंकड़ा लगभग 80000 तक पहुंच गया था, जो 2025 में घटकर करीब 6000 रह गया है। इसमें सख्ती, जुर्माना, मशीनों पर सब्सिडी और जागरूकता अभियानों ने निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाई है।

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दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…