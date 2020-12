केंद्र सरकार की ओर से किसानों के प्रदर्शनों के लिए तय किए गए बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर किसान संगठन जमे हैं। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई किसान इस ग्राउंड पर आ गए थे। माना जा रहा है कि आज कृषि मंत्री से बातचीत में यहां के किसान नेता भी शामिल होंगे।

Delhi: Farmers stay put at Nirankari Samagam Ground in Burari, the government designated place for the protest.Delegation of farmers will meet Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today. pic.twitter.com/xkzNdozcRC