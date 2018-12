प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने सरकार में आते ही कालाबाजारी की। उसने किसानों को कर्जमाफी के नाम पर लॉलीपॉप थमाया। अब ऐसे में क्या लोग इस पर भरोसा करेंगे? पीएम ने ये बातें शनिवार (29 दिसंबर) को यूपी के गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव राजभर का डाक टिकट जारी करने और राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के बाद कहीं। पीएम आगे बोले, “कांग्रेस ने कर्नाटक में लाखों किसानों से कर्जमाफी का वादा किया। लेकिन सिर्फ 800 किसानों का ही कर्ज माफ हुआ। ये कैसा खेल, कैसा धोखा है? किसानों से वादा किया गया था कि छह लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी होगी। मगर सिर्फ 60 हजार करोड़ का कर्ज ही माफ हुआ। इतना ही नहीं, जब कैग रिपोर्ट आई तो उसमें से 35 लाख रुपए उन लोगों को मिले जो कि न तो किसान थे और न ही कर्ज माफी के हकदार थे।” देखें और क्या बोले PM:

Wonderful to be in Ghazipur, Uttar Pradesh. Watch my speech at the public meeting. https://t.co/kpjQPQW2Em

— Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2018