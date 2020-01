अमरावती के किसानों ने मंगलवार को सचिवालय को विशाखापत्तनम स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए, वाईएसआरसीपी के विधायक पिनलेली रामकृष्ण रेड्डी की कार को निशाना बनाया है। बता दें कि अमरावती से राज्य की राजधानी हटाए जाने से किसान बेहद नाराज है और सड़क पर उतर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वह किसान है जिन्होंने टीडीपी सरकार को राजधानी बनाने के लिए अपनी जमीन दे दी थी।

विधायक के कार पर हमला: बता दें कि पिछले तीन हफ्तों से इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार (7 जनवरी) को राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने का आह्वान किया। अमरावती राजधानी के विकास के लिए अपनी जमीनें देने वाले किसानों ने गुंटूर जिले के चीन काकानी गांव में NH-16 को बंद कर दिया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब रेड्डी की कार राजमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान किसानों ने वाहन पर हमला कर दिया। विधायक के गार्ड ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

Hindi News Today, 7 January 2020 LIVE Updates: देश की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

पूर्व मंत्री नारा लोकेश को गिरफ्तार किया गया: गौरतलब है कि, विजयवाड़ा पुलिस ने हाइवे ब्लाक करने जा रहे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पूर्व मंत्री नारा लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार ने आंध्र की राजधानी का तय करने के लिए विजयवाड़ा में एक 16 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

Amzath Basha: Chandrababu Naidu is responsible for division of Andhra Pradesh. Why is he creating ruckus for Amaravati? There is nothing in there. He himself said that Rs 1.1 lakh crore is needed to develop Amaravati. Does our financial condition allow to spend Rs 1.1 lakh crore? https://t.co/8oZaWQyUQw

— ANI (@ANI) January 7, 2020