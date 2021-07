बीते 7 महीने भी अधिक समय से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद के दौरान भाजपा नेताओं का जिक्र करते हुए स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि जब कैमरा ऑफ़ होता है तो तब वे कहने लगते हैं कि पिंड छोड़ो।

गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद के दौरान समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में हुआ है कि किसानों और मतदाताओं ने अपना व्हिप लागू किया है। यह एक नायाब विचार है जो इस आंदोलन ने देश को उपहार में दिया है।

आगे योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं। जब कैमरा ऑफ़ हो जाता है तब वे कहते हैं कि पिंड छोड़ो, भाई क्या लोगे। मोदी जी के पास भागते हैं और कहते हैं कि मोदी जी इनसे पिंड छुड़वाओ..बहुत नुकसान हो गया..मर जाएंगे। साथ ही उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार से कहा कि जब आप भी कैमरा ऑफ करके बीजेपी वालों की बात सुनते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा कि वो क्या कह रहे हैं।

“If they (farmers) are only a handful, then why are 30,000 Police personnel deployed, why is the government scared?”: @_YogendraYadav, National President, Swaraj India at #JantarMantar protest site pic.twitter.com/NCdFCrouPI

