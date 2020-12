Kisan Ekta Morcha का पेज किया ब्लॉक तो #ShameOnFacebook ट्रेंड, ‘संघी’ बता पूछने लगे लोग- क्या Reliance ने बंद करने को कहा था?

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फेसबुक पर बनाए गए किसान एकता मोर्चा के पेज के रविवार देर शाम निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि, किसानों के नाराजगी जताने के बाद फेसबुक पेज दोबारा शुरू हो गया है। फेसबुक की इस हरकत से यूजर्स नाराज़ हो गए और ट्विटर पर #ShameOnFacebook ट्रेंड करने लगा।

करीब 17 हज़ार लोगों ने फेसबुक पर निशाना साधते हुए #ShameOnFacebook ट्रेंड कराया। इस दौरान यूजर्स ने फसबुक को सांघी, भाजपाई और रिलायंस का बताया। एक यूजर ने लिखा “किसान आंदोलन का पेज अपने कम्यूनिटी स्टेडर्ड के खिलाफ है? या अंबानी ने आपसे ऐसा करने को कहा है। जियो -फेसबुक पार्टनर्शिप के तहत।” एक अन्य यूजर ने लिखा “फेसबुक ने जियो में 43570 करोड़ का इनवेस्टमेंट की है। किसान जियो के खिलाफ हैं इसीलिए फेसबुक ऐसी हरकतें कर रहा है।”

Facebook has shut down ‘Kisan Ekta Morcha’ page run by Farmer Unions

Did Reliance asked them to shut it down?

Remember, Facebook has invested ₹43,574 cr in Reliance Jio. Obviously it doesn’t want Farmers Exposing Ambani!

This is how FB-JIO-BJP alliance works. #ShameOnFacebook pic.twitter.com/ZiHtx854Mt

— Srivatsa (@srivatsayb) December 20, 2020