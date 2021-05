केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर किसान संगठन पिछले 6 महीनों से राजधानी दिल्ली की सीमा प्रदर्शन कर रहे है। अब किसान 26 मई को आंदोलन के 6 महीनें पूरे होने पर दिल्ली की सीमाओं पर जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान संगठन किसानों के नए काफिले को पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर जाने का अपना रास्ता बना रहे हैं।

पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में अपने घर पर काला झंडा लगा कर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब आज तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। किसानों के समर्थन में लोगों का आगे आना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि वे किसानों की ताकत दिखाने के लिए नहीं करेंगे बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ एक प्रतीकात्मक विरोध करेंगे।

Hoisting the Black Flag in Protest … Every Punjabi must support the Farmers !! pic.twitter.com/CQEP32O3az

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 25, 2021