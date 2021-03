किसान नेता देशभर में महापंचायत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भाजपा को वोट न दें। इस बीच किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कह दिया कि देश को मोदी से खतरा है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी से खतरा नहीं, खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है।’

राजेवाल ने कहा, ‘आज हमें महसूस हुआ कि यह सरकार सिर्फ वोट की नीति जनती है। इसको वोट की चोट देनी चाहिए। आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है और मोदी को वोट नहीं मिलना चाहिए। जिसको जी चाहो वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो लेकिन मोदी को वोट न दो। इस देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं। खतरा है तो मोदी से खतरा है।’

#FarmLaws protester Balbir Singh Rajewal says PM @narendramodi is a bigger threat to India than Pakistan & has appealed to his supporters to not vote for Modi. The whole movement has absolutely nothing to do with farmers. Meanwhile, the common man is only being taken for a ride!! pic.twitter.com/3TpQmwLYtP

