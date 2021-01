72वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर मुख्य परेड (राजपथ पर) के बीच दिल्ली में कुछ जगह बैरिकेड्स तोड़कर आंदोलनकारी किसान प्रवेश कर गए। आगे बढ़ने के लिए वे बैरिकेड्स भी फांद गए हैं। यह सब सिंघु बॉर्डर की ओर हुआ, जो कि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु है। बताया गया कि शुरुआत में पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, जिसके बाद वे बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने लगे।

बेकाबू होते हालात देख पुलिस को हल्का-फुल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद वहां पथराव भी हुआ। इस बीच, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों के शीशे भी फूट गए। किसान इसके साथ-साथ आगे बढ़ते गए। यही नहीं, जहां-जहां पुलिस ने रास्ते बाधित करने को बैरिकेड्स और कंटेनर्स लगाए थे, वहां कुछ किसान उन्हें भी लांघ गए। उनमें से कई के पास लाठियां भी थीं।

पुलिस ने इस दौरान एक-दो आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बहुत सारे किसान इसके बाद रुक गए, जबकि कुछ फिर भी आगे बढ़ते गए। किसानों ने इसके बाद कई पुलिस वालों का पीछा किया। टियर गैस छोड़े जाने के बाद ट्रैक्टर इसके बाद वापस लौटने लगे। चूंकि, किसानों के वाहन जाम में फंसने लगे, इसलिए वे उतरकर पैदल चलने लगे।

किसानों की ट्रैक्टर परेड LIVE

#WATCH Police use tear gas on farmers who have arrived at Delhi’s Sanjay Gandhi Transport Nagar from Singhu border#Delhi pic.twitter.com/fPriKAGvf9

— ANI (@ANI) January 26, 2021