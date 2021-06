कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसान अपने रुख पर कायम हैं। रविवार (छह जून, 2021) को किसान नेता और हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी (60) के साथ हजारों अन्नदाता हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़े।

किसानों के काफिले में इस दौरान सड़कों एसयूवी कारें, वैन, जीप और मोटरसाइकिलें थीं, जिन पर किसान अपने झंडे और पोस्टर-बैनर लिए सवार थे। वे इस दौरान नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी बीच, बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, “भारत सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही होगा।”

Haryana | Farmer leader Gurnam Singh Chaduni and thousands of protesting farmers are moving towards Delhi. #FarmersProtest pic.twitter.com/1t9OJg1Fm9

— NDTV (@ndtv) June 6, 2021