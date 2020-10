Farm Bills के विरोध में रविवार को पंजाब में ‘Kheti Bachao Yatra’ निकाली गई। मोगा जिले में इस यात्रा की अगुवाई पूर्व Congress चीफ राहुल गांधी कर रहे थे। वह उस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ट्रैक्टर पर सवार थे। ट्रैक्टर पर किनारे जहां पर बैठे थे, वहां सीट की जगह पर एक सोफा सेट किया गया था। इसी सोफे पर राहुल के बैठने की तस्वीरों और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया गया। टि्वटर पर लोग उन्हें भारत का मिस्टर बीन (विदेशी हास्य पात्र) बताने लगे। कुछ यूजर्स ने तो मिस्टर बीन के सोफे वाले फोटो के साथ राहुल के ट्रैक्टर पर सोफे वाली तस्वीर से जुड़ा मीम शेयर कर चुटकी ली। यही वजह थी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सोमवार को Mr.Bean ट्रेंड करने लगा था।

@iamvenkatesh012 ने मीम शेयर करते हुए कहा, “यह मिस्टर बीन का भारतीय वर्जन है, पर मैं अभी भी असमंजस में हूं कि इनमें से कौन बेहतर है? रॉवन एटकिंसन – मिस्टर बीन। राहुल गांधी – मिस्टर पप्पू।” @Manojkumar18877 ने इसी मीम को शेयर करते हुए लिखा- मिस्टर बीन और मिस्टर डस्टबिन।

