तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि है कि किसानों के आंदोलन के पीछे कोई अदृश्य ताकत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के साथ मिलकर विवाद को हल करने की बहुत कोशिश की..इसमें कुछ अदृश्य ताकते हैं जो इस मामले का हल नहीं चाहते हैं। जब इस साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि यह अदृश्य ताकत कौन है? तब इसपर उन्होंने जवाब दिया कि यह ताकत कौन है इसके बारे में मुझे भी अभी नहीं पता है। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं किसानों के साथ चर्चा कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि यह आंदोलन समाप्त हो जाए। मैं यूनियन से बात करता हूं तो मैं किसानों के हित के बारे में बात करता हूं। लेकिन जब किसान यूनियन चर्चा कर के चली जाती है तब उसके सुर बदल जाते हैं। पता नहीं कौन सी ताकतें इनको प्रभावित करती हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान जो भी प्रस्ताव रखते हैं हम उसपर विचार करने के लिए तैयार हैं। सरकार जब भी किसानों से चर्चा करती है तो उनसे कहती है कि आपको प्रस्ताव पर जो भी तकलीफ है हम उसपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

