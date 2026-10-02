फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर 78 में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि छह युवकों ने लड़की और उसके 16 वर्षीय दोस्त को एक सुनसान इमारत में ले जाकर उनके साथ मारपीट की और दोनों से सामान भी लूट लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 24 अगस्त की शाम की है लेकिन इसका पता कई सप्ताह बाद चला।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लड़की की मां ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से उनकी बेटी के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। वह काफी चुप रहने लगी थी और कोचिंग क्लास भी नहीं जा रही थी। परिवार ने जब उससे बातचीत की तो उसने घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने उसके 16 वर्षीय दोस्त से भी बात की। लड़के ने भी पुलिस को घटना से जुड़ी जानकारी दी।

युवकों ने दोनों नाबालिगों को धमकाया

पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच दोनों नाबालिगों को कुछ युवकों ने धमकाया। आरोप है कि इसके बाद उन्हें सेक्टर 78 स्थित एक खाली और सुनसान इमारत के अंदर ले जाया गया। वहां आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की। लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जबकि उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने दोनों से सामान लूटने के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए।

शिकायत के कुछ घंटों में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने आरोपियों में से एक का नाम पुलिस को बताया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुनाल, दीपक और यश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों की उम्र 20 साल के आसपास है और वे स्थानीय निवासी हैं।

तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार रात स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके लिए अलग-अलग अपराध जांच टीमों को संभावित ठिकानों पर छापेमारी के लिए लगाया गया है।

पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की जरूरी चिकित्सकीय जांच कराई गई है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो कानून के प्रावधानों के साथ मारपीट और लूट से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए युवकों का स्थानीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों और नशे के इस्तेमाल से जुड़ा इतिहास भी सामने आया है। हालांकि, पुलिस जांच के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की पुष्टि की जा रही है।

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पंजाब पुलिस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा शहर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के एक छात्र को कैंपस में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ का एक और सोशल-मीडिया इन्फ्लुएंसर छात्र कथित तौर पर भागने में कामयाब रहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।