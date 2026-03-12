सुप्रीम कोर्ट ने बीआइटी मेसरा को संस्थान के छात्र राजा पासवान के स्वजनों को दो सप्ताह में 20 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने बीआइटी प्रबंधन को छात्र के स्वजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। हालांकि, परिवार इस फैसले से खुश नहीं है।

बुलीइंग और जातिगत उत्पीड़न का सामना

14 नवंबर, 2024 को राजा की मौत से कई महीनों पहले से ही दलित पासवान परिवार को पता था कि उनके बेटे राजा के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा में दूसरे साल का पॉलिटेक्निक छात्र – जो रांची की एक झुग्गी बस्ती में उनके घर से लगभग 40 मिनट की दूरी पर था – राजा कई बार उन्हें बताता था कि उसे किस तरह की बुलीइंग और जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

उसकी मां गायत्री देवी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “कुछ छात्र अक्सर उसके कमरे में घुस आते थे और उसे परेशान करते थे। कभी-कभी वे उसकी कलम या नोटबुक छीन लेते थे, उसके कपड़े फाड़ देते थे और उसे पीटते भी थे। वह दरवाजा खुला रखने से भी डरता था। लेकिन उसने हमसे कहा था कि हम उससे मिलने न आएं।”

मुआवजा देने का आदेश दिया गया था

इस बीच 14 नवंबर, 2024 को – हॉस्टल से एक फोन आने के कुछ ही घंटों बाद, जिसमें उन्हें बताया गया था कि वह बेहोश हो गया है – राजा की मौत हो गई। आरोप है कि उसके हॉस्टल के साथियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के एक निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें BIT मेसरा को इस कथित हत्या के मामले में राजा के माता-पिता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट का यह निर्देश तब आया, जब कॉलेज प्रबंधन ने मुआवजा देने के लिए और समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुआवजे के अलावा, हाई कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने का भी निर्देश दिया।

आदेशों से कोई खास राहत नहीं मिली

हालांकि, परिवार के लिए इन आदेशों से कोई खास राहत नहीं मिली है। चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते, राजा परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण था। उसकी मां कहती हैं, “राजा अक्सर परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के बारे में बातें किया करता था। वह हमारे लिए एक अभिभावक जैसा था।”

नवंबर 2024 में दर्ज FIR में, राजा के पिता चंदन पासवान – जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर रांची बस स्टैंड के पास एक छोटी-सी नाश्ते की दुकान चलाते हैं – ने दावा किया कि घटना से कुछ ही समय पहले राजा ने उन्हें फोन किया था और शिकायत की थी कि हॉस्टल में कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और जातिसूचक गालियां दे रहे हैं।

वे बताते हैं, “जैसे ही हम वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, हमें हॉस्टल के वॉर्डन का एक और फोन आया, जिसने बताया कि राजा को बार-बार उल्टियां हो रही हैं और वह बेहोश हो गया है। हम तुरंत वहां के लिए निकल पड़े।”

इलाज के दौरान हुई थी छात्र की मौत

जब वे वहां पहुंचे, तो आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को बेहोश पाया और वह कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। “रात काफी हो गई थी, इसलिए हम उसे घर ले आए। राजा पूरी रात बेहोश रहा। अगले दिन, हम उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान ही मेरे बेटे की मौत हो गई,” राजा के पिता चंदन कहते हैं।

इस मामले में दर्ज FIR में कुछ अज्ञात लोगों और कॉलेज मैनेजमेंट का नाम है; इसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। पिछले जुलाई में, जमानत के लिए उनकी आपराधिक अपीलें खारिज करते हुए, झारखंड हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कॉलेज मैनेजमेंट ने राजा के माता-पिता को बताया था कि उसने शराब पी थी, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था।

कोर्ट ने मैनेजमेंट के इस बयान का भी जिक्र किया कि राजा को घर ले जाने के बाद कोई इलाज नहीं दिया गया था। “यह कोर्ट BIT मेसरा के मैनेजमेंट के इस रवैये की सराहना नहीं करता कि उन्होंने मृतक छात्र—राजा पासवान—के माता-पिता को अस्पष्ट और गलत जानकारी दी। कोर्ट ने पाया कि पूरी घटना की CCTV फुटेज की प्रतियां केस डायरी में रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई हैं,” जस्टिस संजय प्रसाद की एकल पीठ ने बाद में यह टिप्पणी की।

लंबे समय से किया जा रहा था परेशान

पिछले महीने की शुरुआत में, कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर मुआवजा देने के लिए कुछ और समय मांगा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। परिवार राजा को एक होनहार छात्र बताता है, और आरोप लगाता है कि कॉलेज में उसे लंबे समय से परेशान किया जा रहा था।

“इसके बावजूद, वह हमसे कहता था कि हम कॉलेज न आएं और न ही कोई शिकायत करें, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने और हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दृढ़-संकल्प था,” उसके पिता चंदन कहते हैं। उन्होनें कहा कि वह अपनी बहनों की शादी में मदद करना चाहता था।

परिवार कॉलेज के इस दावे को भी खारिज करता है कि राजा शराब पीने के बाद बेहोश हुआ था; उनका आरोप है कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। “यह इस बात का संकेत था कि उसे बुरी तरह पीटा गया था—ठीक वैसे ही, जैसा वह हमें फोन पर बताया करता था,” देवी कहती हैं।

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे

कॉलेज का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वे अपनी तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार करते हैं। एक अधिकारी के अनुसार, यह मामला BIT कैंपस के बाहर कुछ बाहरी लोगों द्वारा की गई शारीरिक मारपीट से जुड़ा है।

अधिकारी ने कहा, “हमने हर संभव मदद की पेशकश की थी, लेकिन माता-पिता ने उसे ठुकरा दिया; और यही वजह है कि अंततः, दुर्भाग्यवश, उस छात्र की मौत हो गई। हमें इस बात का बहुत दुख है।” लेकिन परिवार को, इन शब्दों से कोई खास तसल्ली नहीं मिलती। चूंकि मामला बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में परिवार अब बस अदालत से आने वाले पत्रों का इंतजार ही कर सकता है। “क्या हमारे बेटे की जान इतनी ही सस्ती है?”

यह भी पढ़ें : ‘यह मनमाना है’, बिहार सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, पढ़ें क्या है पूरा मामला

बिहार के ऐतिहासिक सिन्हा पुस्तकालय को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने NDA सरकार को झटका दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें…

