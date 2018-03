बीजेपी ने बनाया लेनिन की जगह त्रिपुरा के राजा की मूर्ति लगाने का प्लान, परिवार ने किया विरोध

त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के आदर्श व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति ढहाए जाने के बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि बीजेपी इन जगहों पर त्रिपुरा के आखिरी महाराजा बीर बिक्रम सिंह की प्रतिमा लगाने की योजना बना रही है। इस पर अब खुद महाराजा के परिवार की ओर से आपत्ति दर्ज करा दी गई है। बीर बिक्रम सिंह के पोते प्रद्युत माणिक्य ने कहा है कि इस पूरे मामले में उनके दादा को ना घसीटा जाए। किसी की प्रतिमा को हटाकर महाराजा की मूर्ति नहीं लगाई जानी चाहिए, अगर कोई उन्हें सम्मानित करना चाहता है तो नए स्थान पर भले ही उनकी मूर्ति बना दे। प्रद्युत ने ट्वीट कर कहा, ”कृपया इस मामले में मेरे दादा महाराजा बीर बिक्रम सिंह को शामिल ना किया जाए। मुझे यह खबर मिली है कि लेनिन की प्रतिमाओं की जगह महाराजा की प्रतिमा लगाने की योजना बनाई जा रही है, यह काफी निराशाजनक है। अगर कोई उनकी याद में प्रतिमा बनाना चाहता है तो नए स्थान पर बनाएं, लेकिन किसी अन्य की मूर्ति हटाकर नहीं।”

Kindly dont drag my grandfather Maharaja Bir Bikram into this statue controversy.suggestions that Maharaja's Statues will replace Lenin and Marx is disappointing.If anyone wants to honour his memory then feel free to build a new one but not by razing a statue of another.

