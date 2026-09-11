जयपुर में एक ही परिवार की चार महिलाओं की हत्या से सनसनी फैल गई। 40 वर्षीय महिला और उसकी तीन बेटियों के शव घर के अलग-अलग कमरों में मिले। चारों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस को शक है कि वारदात के पीछे महिला का पति है जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है।

यह घटना जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र स्थित गोविंद वाटिका की है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान गीता झा और उनकी बेटियों नंदिनी, राधिका और गौरी के रूप में हुई है। तीनों बेटियों की उम्र 15 से 22 साल के बीच बताई गई है।

घर में अलग-अलग कमरों में मिले शव

पुलिस के अनुसार, चारों महिलाओं के शव गुरुवार को घर के अलग-अलग कमरों में मिले। सभी के सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि जब महिलाएं सो रही थीं तभी उन पर हमला किया गया होगा।

सीमेंट का ब्लॉक बरामद

घटनास्थल से पुलिस ने एक सीमेंट का ब्लॉक बरामद किया है। आशंका है कि इसी से महिलाओं के सिर पर वार किए गए। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

पति पर पुलिस को शक

पुलिस को शक है कि गीता झा के पति राहुल झा ने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में परिवार के विवाद की बात सामने आई है। घटना के बाद राहुल झा के फरार होने की बात कही जा रही है और उनका फोन भी बंद है।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

राहुल झा को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या की वजह समेत अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

(इनपुट्स: PTI)

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मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते के साथ-साथ दस्तावेजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने ही पति को कागजों में मृत दिखाकर उनकी साझा संपत्ति को बेचने की कोशिश की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।