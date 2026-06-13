उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कथित फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया। सेना का वरिष्ठ अधिकारी बनकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे शख्स को सेना और पूर्व सैनिकों ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। स्टेशन मुख्यालय शाहजहांपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान 21 वर्षीय आर्यन वर्मा के रूप में हुई है। वह ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूम रहा था। वह परिवहन के लिए टाटा हैरियर कार का इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर सेना मुख्यालय का ध्वज और वन-स्टार प्लेट लगी हुई थी। तलाशी के दौरान उसके पास से ब्रिगेडियर का कथित फर्जी पहचान पत्र, पिस्टलनुमा हथियार, एएमसी रेजिमेंटल केन और सेना से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई।

दो महीने से दे रहा था चकमा

सेना के अनुसार, पिछले करीब दो महीनों से शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में एक संदिग्ध व्यक्ति के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की वर्दी पहनकर घूमने की सूचनाएं मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्टेशन मुख्यालय के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल जे.एस. जगलान ने स्थानीय पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर उसकी पहचान सत्यापित करने और उसे पकड़ने की योजना बनाई।

योजना के तहत आरोपी को स्थानीय विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। शाहिद संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जैसे ही वह पहुंचा, सेना और पूर्व सैनिकों ने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली और उसे उसके साथियों समेत पकड़ लिया।

शाहजहांपुर पुलिस को सौंप दिया गया

बताया गया कि आरोपी के साथ मौजूद दो अन्य व्यक्ति काले कपड़ों में थे और उनकी वेशभूषा एनएसजी कमांडो जैसी दिखाई दे रही थी। वहीं, चालक के पास से भारत सरकार का एक पहचान पत्र भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। कार्रवाई के बाद आरोपी, उसके सहयोगियों और बरामद सामान को आगे की कानूनी प्रक्रिया और विस्तृत जांच के लिए सदर थाना शाहजहांपुर पुलिस को सौंप दिया गया।

स्टेशन मुख्यालय ने इस पूरे अभियान को सेना और पूर्व सैनिकों के बीच बेहतर समन्वय तथा सतर्कता का उदाहरण बताया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि उसकी वर्दी, पहचान और प्रतीकों का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।