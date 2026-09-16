तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तेहट्टा में बुधवार को विरोध-प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। महुआ मोइत्रा ने घटना से संबंधित एक वीडियो जारी किया है। जिसमें महुआ ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल पुलिस को सूचना देकर अपने क्षेत्र में एक मीटिंग के लिए आई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ही मदद से मुझ पर अंडे फेंके।

महुआ मोइत्रा ने X पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन पर अंडे फेंके जाते दिख रहे हैं। न्यायमूर्ति दत्ता की पिछली टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, “माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता को बहुत-बहुत धन्यवाद! मिलॉर्ड, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक के लिए गई थी। मैंने पश्चिम बंगाल पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उनके सहयोग से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझ पर अंडे फेंके। आपकी सलाह के अनुरूप मैंने उनका सामना उसी तरह किया, जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी गोलियों का सामना करता था।”

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था जिसमें उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें घृणास्पद भाषण के मामले में पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।

Big shout out to Hon’ble Justice Dipankar Datta ! MiLord – I came to my constituency for a mtng informing @WBPolice & BJP workers with their help pelted eggs on me. True to your advice I faced them as a freedom fighter faced bullets. pic.twitter.com/CxO3ApzjPL — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 16, 2026

सुनवाई के दौरान, मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से कहा था कि उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोइत्रा को पहले पुलिस स्टेशन जाने के दौरान उन पर अंडे फेंकने की धमकियों का सामना करना पड़ा था और बाद में वास्तव में अंडे फेंके गए थे।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पीठ ने टिप्पणी की थी कि आप संसद सदस्य हैं। राजनीति में आने के बाद आप अंडों से डर रही हैं, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं।”

पीठ ने यह भी कहा, “ये ऐसे आवेदन हैं जो इस अदालत के समक्ष आने ही नहीं चाहिए।” इसके बाद मोइत्रा के वकील ने याचिका वापस ले ली, क्योंकि पीठ ने संकेत दिया था कि वह कोई राहत नहीं देगी। याचिका को वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

नंदीग्राम सीट कांग्रेस को ऑफर हुई? TMC का इनकार, ममता की मदद के सवाल पर कांग्रेस ने कहा- हम क्यों करें?

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को दावा किया कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, TMC ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर।



