दुनिया भर में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता अपने फेसबुक अकाउंट तक पहुंचने में आ रही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐप डाउनटाइम ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, फेसबुक में यह समस्या रविवार को सुबह 3:53 बजे (EDT) शुरू हुई। बता दें, EDT का सामान्यतः अर्थ है पूर्वी डेलाइट टाइम अर्थात उत्तरी अमेरिका के समय क्षेत्र के अनुसार।

डाउनडिटेक्टर पर उपयोगकर्ता रिपोर्टों से पता चलता है कि रिपोर्ट की गई प्रमुख समस्याएं तीन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिनमें 50% वेबसाइट एक्सेस, 20% लॉगिन समस्याएं और 20% फ़ीड और टाइमलाइन समस्याएं शामिल हैं।

मेटा के स्वामित्व वाला फेसबुक प्लेटफॉर्म, पोस्ट, ग्रुप, मार्केटप्लेस और न्यूज फीड सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। इसलिए, किसी भी प्रकार की रुकावट का असर बहुत जल्दी महसूस होता है।

फिलहाल, मेटा की ओर से फेसबुक में आ रही किसी सामान्य समस्या के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है और न ही किसी स्वतंत्र स्टेटस साइट ने ऐसी किसी समस्या की सूचना दी है।

फेसबुक काम नहीं कर रहा है तो क्या करें?

अगर आपके सिस्टम पर भी फेसबुक काम नहीं कर रहा है या आपको ऐप एक्सेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहां कुछ आसान उपाय दिए गए हैं जो आमतौर पर मदद करते हैं-

अपने ब्राउज़र का कैश साफ करें

अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करें

अपने स्थानीय इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें

वाई-फाई और मोबाइल डेटा के बीच स्विच करें

यह जांचने के लिए कि क्या यह आपके डिवाइस से संबंधित समस्या है या कोई व्यापक समस्या है, आप आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइटों पर वास्तविक समय की स्थान-आधारित रिपोर्ट देख सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि आउटेज आपके देश को प्रभावित कर रहा है या नहीं।

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