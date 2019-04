भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने साफ किया है 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एफ-16 विमान का इस्तेमाल किया था, जबकि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उसे मिग-21 बाइसन से मार गिराया था। सोमवार (आठ अप्रैल, 2019) को आईएएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने ये जानकारियां दीं। साथ ही पत्रकारों को उस कुछ रडार के फोटो भी सबूत के तौर पर दिखाए।

आईएएफ के बयान के मुताबिक, “हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तानी वायु सेना की तरफ से न सिर्फ एफ-16 विमान का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि आईएएफ ने मिग-21 बाइसन ने उसे खदेड़ गिराया था।”

बयान में आगे कहा गया, “इसमें कोई शक नहीं है कि 27 फरवरी को दो विमानों का आमना-सामना हुआ था, जिसमें एक आईएएफ का बाइसन था, जबकि दूसरा पाक का एफ-16 था। हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो ट्रांसक्रिप्टस के जरिए उसकी पहचान की।”

#WATCH: Indian Air Force (IAF) releases AWACS (Airborne Warning And Control System) radar images; Air Vice Marshal RGK Kapoor confirms Pakistan F-16 was downed by Indian Mig on February 27 pic.twitter.com/YnTnlZXsP7

