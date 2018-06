बदले पासपोर्ट के नियम, अब इन कागजों की नहीं जरूरत

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट विवाद के बाद बड़ा फैसला किया है। उन्होंने विवाह की स्थिति के कारण पासपोर्ट बनवाने में हो रही समस्याओं को खत्म करने का फैसला किया है। मंगलवार (26 जून) को ये जानकारी विदेश मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा,”कई शादीशुदा पुरुष और महिलाओं ने उनसे ये शिकायत की थी कि पासपोर्ट आॅफिस में उनके विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है। हमने इस नियम को खत्म करने का फैसला किया है। कुछ तलाकशुदा महिलाओं ने भी शिकायत की थी कि उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए पूर्व पति और पूर्व पति से हुए बच्चों की भी जानकारी पासपोर्ट फॉर्म में भरनी पड़ती थी। इसलिए हमने नियमों को बदलने का फैसला किया है।”

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विदेश मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब पासपोर्ट बनवाने में बाधा बनने वाले कई नियमों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। जबकि आम नागरिकों को सुविधा देने वाले नियम भी बनाए गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा,”पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किल जन्मतिथि को लेकर उठानी पड़ती थी। इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता था। लेकिन हमने जन्मतिथि के लिए 7-8 ऐसे प्रमाणपत्रों को शामिल किया है। जिससे ये मुश्किल आसान हो जाएगी। अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा मान्यता प्राप्त कागजात पर दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित मान लिया जाएगा।

Married men & women complained that their marriage certificates are reqd. at passport office, we scrapped the rule. Some divorced women complained that they are reqd. to fill the name of ex-husband & their children of their estranged father. So we changed the rule: Sushma Swaraj pic.twitter.com/kwWbjGV4u5

