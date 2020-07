भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ट्वीट कर साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दिनों को याद किया। विदेश मंत्री ने अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज से 43 साल पहले जब मैं पहली बार साउथ ब्लॉक में पहुंचा था। समय तेजी से निकलता गया, दुनिया बदल गई, इससे जुड़ाव मजबूत होता गया और यह सफर अभी जारी है।

मालूम हो कि नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एस जयशंकर को अपने मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में शामिल किया था। जयशंकर को चीन एवं अमेरिका मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। एस जयशंकर देश के प्रमुख सामरिक विश्लेषकों में से एक के. सुब्रमण्यम के बेटे हैं।

जयशंकर ऐतिहासिक भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए बातचीत करने वाली भारतीय टीम के एक प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। इस समझौते के संबंध में बातचीत की शुरुआत 2005 में हुई थी। साल 2007 में मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यूपीए सरकार के दौरान जयशंकर संयुक्त सचिव (अमेरिका) भी रह चुके हैं।

43 years today since I first entered South Block.

Time flies, world changes, bonds are stronger. Journey continues. pic.twitter.com/rkjO0qRtNf

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 8, 2020