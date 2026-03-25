ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला कर दिया। उसके बाद से तेल और गैस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इसके बाद 25 मार्च को सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं को बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से साफ़ कह दिया है कि भारत चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है।

पाकिस्तान की तरह भारत ‘दलाल देश’ नहीं भारत- जयशंकर

बैठक में विपक्षी नेताओं ने पूछा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए कोई झटका है? इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, “यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही यह भूमिका निभा रहा है। भारत दलाल देश नहीं बन सकता, जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की ज़रूरत है।”

‘भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार’

मीटिंग में मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर इसे अब भारत की विदेश नीति की नाकामी माना जा रहा है, तो यह पहले भी नाकामी ही थी। सरकार ने विपक्ष को यह भी भरोसा दिलाया कि भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।

पश्चिम एशिया में युद्ध और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या, हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज के डूबने जैसी अलग-अलग घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर मतभेद थे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर देश के भीतर एक आम राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि विपक्ष सरकार की इस पहल से संतुष्ट नहीं दिखा। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस तनावपूर्ण स्थिति और सरकार की विदेश नीति के नजरिए पर चर्चा की मांग की।

पीएम मोदी ने ट्रंप से क्या कहा?

राजनाथ सिंह के अलावा इस मीटिंग में सात और मंत्री शामिल हुए, जिनमें जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रणनीतिक महत्व पर एक प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने मीटिंग में बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, “हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है।”