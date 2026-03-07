विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट और ईरानी जहाज के कोच्चि में डॉक करने पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने युवा कैडेट्स को ले जा रहे ईरानी नेवी के जहाज़ IRIS Lavan को मानवीय आधार पर कोच्चि में डॉक करने की इजाज़त दी गई, क्योंकि उसे समस्याएं हो रही थीं। उन्होंने कहा कि जहाज के डॉक करने और उसके जाने के समय के हालात बिल्कुल अलग थे।

जयशंकर ने बताई पूरी कहानी

IRIS Lavan ने अमेरिकी हमले से कुछ दिन पहले ही डॉक किया था। वहीं 4 मार्च 2026 को एक ईरानी जहाज IRIS Dena डूब गया था। अमेरिकी हमले के कारण ये डूबा था। इस हमले में 80 से ज़्यादा नाविक मारे गए थे। दोनों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में थे। इस घटना के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत को ईरानी पक्ष से एक अनुरोध मिला था। ईरान ने अपने एक जहाज में खराबी की सूचना दी थी। उन्होंने कहा, “हमें ईरानी साइड से मैसेज मिला कि एक जहाज (जो शायद उस समय हमारे बॉर्डर के सबसे पास था) हमारे पोर्ट में आना चाहता था। वे बता रहे थे कि उन्हें दिक्कत हो रही है।”

जयशंकर ने कहा कि भारत ने 1 मार्च को जहाज को भारतीय पानी में आने की इजाजत दी थी। जहाज को भारत पहुंचने में कुछ दिन लगे और आखिरकार वह कोच्चि में डॉक हो गया। जयशंकर ने कहा कि जहाज पर कई युवा कैडेट सवार थे जो असल में एक फ्लीट रिव्यू के लिए जा रहे थे, तभी लड़ाई बढ़ गई। उन्होंने कहा, “जब जहाज निकला था और जब वो यहां आया, तो हालात बिल्कुल अलग थे। वे एक फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और फिर एक तरह से वे घटनाओं के गलत साइड में फंस गए।”

हमने इंसानियत के नजरिए से हालात को देखा- विदेश मंत्री

जयशंकर ने श्रीलंका के पास एक जहाज से जुड़ी ऐसी ही स्थिति का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए अपना फैसला लिया था और एक जहाज बदकिस्मती से नहीं पहुंच पाया। जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा कि भारत का फ़ैसला मुख्य रूप से कानूनी या राजनीतिक वजहों के बजाय मानवीय वजहों से लिया गया था। उन्होंने कहा, “हमने कानूनी मुद्दों के अलावा इंसानियत के नजरिए से हालात को देखा और मुझे लगता है कि हमने सही किया।”

साथ ही जयशंकर ने UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) और इंटरनेशनल लॉ के लिए अपना सपोर्ट भी दोहराया। इस इलाके में विदेशी मिलिट्री की मौजूदगी के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही बहस पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर की स्ट्रेटेजिक सच्चाई नई नहीं है।उन्होंने कहा, “इस पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहसें चल रही हैं। कृपया हिंद महासागर की सच्चाई को समझें।” उन्होंने बताया कि डिएगो गार्सिया में मिलिट्री बेस हिंद महासागर में दशकों से है, जबकि जिबूती में विदेशी मिलिट्री की तैनाती 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। पढ़ें तेहरान में बढ़ते हमलों के बीच ईरान में फंसे 9,000 भारतीय

