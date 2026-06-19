आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत इस साल सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों में कुछ ऐसे युवा भी शामिल हैं जो वाकई वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं- जैसे किसी सुरक्षा गार्ड का बेटा या रेलवे कुली की बेटी। इसी कोटे की सूची में कई ऐसे नाम भी हैं जिनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एक अलग तस्वीर पेश करती है। इनमें कारोबारियों के बेटे-बेटियां, आईआईटी से पढ़े उम्मीदवार और ऐसे निजी स्कूलों के पूर्व छात्र शामिल हैं जहां सालाना फीस एक लाख रुपये से ज्यादा है।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत कुल 104 उम्मीदवारों का चयन हुआ। सामान्य वर्ग के उन परिवारों के लिए बनाई गई इस व्यवस्था का लाभ पाने की पात्रता वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना है।

इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि EWS आरक्षण का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना था। लेकिन इसका फायदा कई ऐसे उम्मीदवारों को भी मिला है जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर नहीं दिखती। इससे यह सवाल उठ रहा है कि इस व्यवस्था का लाभ वास्तव में किन लोगों को मिल रहा है?

UPSC की EWS सूची में कौन-कौन हुए सफल

EWS कोटे के तहत चयनित उम्मीदवारों में कई ऐसे भी हैं जिनकी सफलता इस योजना की सार्थकता को साबित करती है। इनमें एक सुरक्षा गार्ड का बेटा, रेलवे कुली की बेटी और बस कंडक्टर का बेटा शामिल हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की।

हालांकि, इसी सूची में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि उनकी पात्रता को लेकर सवाल खड़े करती है। उनकी मौजूदगी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के कुछ हलकों में यह बहस छेड़ दी है कि EWS प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों को और सख्त बनाया जाए या फिर पात्रता की जांच-परख की प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए।

पड़ताल में सामने आया है कि वर्ष 2025 में EWS कोटे के तहत सफल हुए उम्मीदवारों में बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की थी जिन्होंने नामी सिविल सेवा कोचिंग संस्थानों से तैयारी की थी। जांच के मुताबिक, 64.4 प्रतिशत उम्मीदवार प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से जुड़े रहे, 44.4 प्रतिशत ने निजी स्कूलों में पढ़ाई की, 26.9 प्रतिशत ऐसे परिवारों से थे जिनके माता-पिता कारोबार करते हैं। वहीं 9.6 प्रतिशत उम्मीदवार कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी कर चुके थे।

साल 2019 में लागू किए गए EWS आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के उन परिवारों के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं जिनकी सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो। इसके साथ ही संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी निर्धारित शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है।

इस साल EWS कोटे के तहत चुने गए 104 उम्मीदवारों की पड़ताल के लिए अखबार ने उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, कोचिंग संस्थानों के रिकॉर्ड और स्कूल-कॉलेज से जुड़ी जानकारी का अध्ययन किया। ये 104 उम्मीदवार वर्ष 2025 में सिविल सेवा परीक्षा में सफल घोषित किए गए कुल 958 अभ्यर्थियों की सूची का हिस्सा थे। इस एग्जाम ईयर के परिणाम इसी साल मार्च में घोषित किए गए थे।

जांच-पड़ताल में पता चली बड़ी बातें

-कम से कम 67 उम्मीदवारों ने दिल्ली और अन्य शहरों के नामी सिविल सेवा कोचिंग संस्थानों से तैयारी की। इनमें वाजीराम एंड रवि, वाजीराव एंड रेड्डी और दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान शामिल हैं जहां सालाना फीस 2.65 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

-कुल मिलाकर, 104 में से कम से कम 84 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा की औपचारिक कोचिंग ली थी। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने ForumIAS, NextIAS, KingMakers IAS और UPSC Wallah जैसे एक से ज्यादा संस्थानों में भी तैयारी की।

-हालांकि, इस आंकड़े में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त या विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोचिंग कार्यक्रमों के जरिए परीक्षा की तैयारी की थी।

हालांकि, कुछ कोचिंग संस्थान छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) भी देते हैं लेकिन इसकी सुविधा सीमित संख्या में ही उम्मीदवारों को मिल पाती है।

हालांकि, कुछ कोचिंग संस्थान छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) भी देते हैं लेकिन इसकी सुविधा सीमित संख्या में ही उम्मीदवारों को मिल पाती है।

मुख्य निष्कर्षों में यह भी सामने आया:

कुछ कोचिंग संस्थान स्कॉलरशिप देते हैं लेकिन इसका लाभ सीमित संख्या में ही अभ्यर्थियों को मिल पाता है।

-कम से कम 46 उम्मीदवारों ने अपनी स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और लखनऊ, रायपुर तथा जयपुर जैसे राज्य की राजधानियों के निजी स्कूलों से पूरी की। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पाया गया कि इन स्कूलों की सालाना फीस 45 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है।

-कम से कम 28 उम्मीदवारों के माता-पिता कारोबार से जुड़े हैं। इनमें दुकानदारी, ट्रेडिंग, स्टील फैब्रिकेशन, कपड़े और कन्फेक्शनरी जैसे व्यवसाय शामिल हैं। इनमें से कम से कम पांच परिवार NCR, एक राज्य की राजधानी और आठ अन्य विभिन्न जिला मुख्यालयों में हैं।

-कम से कम 10 उम्मीदवार UPSC की तैयारी शुरू करने से पहले निजी क्षेत्र में नौकरी कर चुके थे। इनमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और बड़ी सॉफ्टवेयर व निर्माण कंपनियों में कार्यरत थे और इनमें से कुछ को अच्छी-खासी तनख्वाह भी मिलती थी।

-104 उम्मीदवारों में से कम से कम 14 ने IIT से स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी जबकि कम से कम तीन उम्मीदवार NIT के पूर्व छात्र रहे। इसके अलावा, कम से कम 27 उम्मीदवारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से पढ़ाई की और तीन उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से शिक्षित थे।

‘मकसद ही खत्म हो जाएगा’

हालांकि, इसी सूची में ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी पृष्ठभूमि EWS योजना के मूल उद्देश्य को सही मायनों में दिखाती है। उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने उनके नाम प्रकाशित नहीं किए हैं।

इनमें एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पिता सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अब सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। एक अन्य उम्मीदवार स्कूल बस कंडक्टर के बेटे हैं। वहीं एक महिला अभ्यर्थी पूर्व रेलवे कुली की बेटी हैं। इसके अलावा, कई उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगार माता-पिता वाले परिवारों से आते हैं।

कम से कम सात उम्मीदवारों ने जवाहर नवोदय विद्यालयों से पढ़ाई की है। ये आवासीय सरकारी स्कूल मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की और जिनके पिता किसान हैं।

29 उम्मीदवारों के माता-पिता किसान हैं। इनमें सात उत्तर प्रदेश, चार-चार बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हैं जबकि एक दक्षिणी राज्य के एक ही परिवार से दो उम्मीदवार शामिल हैं।

रिकॉर्ड बताते हैं कि EWS कोटे के तहत चयनित ये 104 उम्मीदवार देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से 25, बिहार से 17, मध्य प्रदेश से 14, हरियाणा से 9, राजस्थान से 8, गुजरात से 5, उत्तराखंड और कर्नाटक से 4-4 तथा केरल से 3 उम्मीदवार शामिल हैं।

वर्तमान और पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों का कहना है कि EWS कोटे के कई उम्मीदवारों का वर्षों तक तैयारी जारी रख पाना, दिल्ली जैसे शहरों में महंगी कोचिंग का खर्च उठाना और निजी स्कूलों में पढ़ाई करना इस सवाल को और मजबूत करता है कि क्या इस आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी उठा रहे हैं।

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पूर्व सचिव सत्यानंद मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “EWS व्यवस्था आय और संपत्ति से जुड़े मानकों पर आधारित है। ऐसे में प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों को केवल स्व-घोषणा और आयकर रिटर्न के आधार पर नहीं बल्कि दावों की गहन और सख्त जांच करनी चाहिए। यदि संपन्न लोग ही इस लाभ पर कब्जा कर लेंगे तो EWS आरक्षण का पूरा मकसद ही विफल हो जाएगा।”